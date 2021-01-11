Samanyolu Haber /Gündem / Arnold Schwarzenegger’den Trump ve destekçilerine tepki /11 Ocak 2021 17:26

Arnold Schwarzenegger’den Trump ve destekçilerine tepki

Terminator serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger, Kongre baskını ile ilgili bir mesaj yayınladı. Schwarzenegger, Trump destekçilerini Nazilere benzetirken, "Trump, adil bir seçimi kendi lehine çevirmeye çalıştı. İnsanları yalanlarla yanlış yönlendirerek darbe yapmaya çalıştı. Kaybetmiş bir lider. En kötü başkan olarak tarihe geçecek" dedi.

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Geçmişte iki dönem Cumhuriyetçi Partiden  California Valisi olarak görev yapan Arnold Schwarzengger ülkede yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskınıyla ilgili bir mesaj yayınladı.


73 yaşındaki Schwarzenegger, şu sözleri dile getirdi: “Ben Avusturya’da büyüdüm ve Kristal Gece’yi çok iyi biliyorum. O gece Trump’ın destekçileri faşist Gururlu Çocuklar’ın benzeri olan Naziler, Yahudilere karşı şiddet başlattı. Bütün gece sürdü."

"Çarşamba günü, ABD kendi Kristal Gecesi’ni yaşadı. Kırılan camlar Kongre Binası’nın camlarıydı. Fakat onlar sadece camları kırmadılar, aynı zamanda fikirleri ve idealleri de kırdılar. Amerikan demokrasisine ev sahipliği yapan binanın kapısını yıktılar. Bu ülkenin üzerinde kurulduğu prensipleri ezdiler”

“İlk elden olayların nasıl kontrol çıkabileceğini gördüm" diyen Schwarzenegger, "Bu ülkede ve dünya genelinde bunun yaşanabileceğine dair bir endişe var ve ben buna inanmıyorum. Fakat ben bencilliğin ve güvensizliğin farkında olmalıyız. Trump, adil bir seçimi kendi lehine çevirmeye çalıştı. İnsanları yalanlarla yanlış yönlendirerek darbe yapmaya çalıştı. Benim babam ve komşularımız da yalanlarla kanmıştı. Yalanların nereye götürdüğü ortada” diye konuştu.

“Kaybetmiş bir lider. En kötü başkan olarak tarihe geçecek. İşin iyi tarafından bakarsak yakında eski bir tweet gibi alakasız hale gelecek” yorumunu yapan Schwarzenegger, Conan filminde kullandığı kılıcı çıkararak konuşmasına şöyle devam etti: “İşte kılıçlar hakkında bir bilgi. Kılıç ne kadar darbe alırsa o kadar kuvvetlenir. Çekiçle ne kadar çok vurulur ve ardından ateşte ısıtıldıktan sonra soğuk suya batırılınca kuvvetlenir. Bunu bir kılıç ustası olun diye söylemiyorum. Bizim demokrasimiz bir kılıç gibi ve ne kadar darbe alırsa o kadar güçlenir”
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