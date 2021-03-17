Samanyolu Haber /Gündem / Artvin Yusufeli alevlere teslim oldu /17 Mart 2021 16:08

Artvin Yusufeli alevlere teslim oldu

Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. 50’ye yakın evde devam eden yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Diğer yandan can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.


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