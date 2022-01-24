Asgari ücret, 'açlık sınırı'nın altında kaldı

KAMU-AR'ın Açlık ve Yoksulluk sınırı araştırması





Açlık ve yoksulluk sınırı nasıl belirleniyor?





Gıda dışı harcamalar





Türkiye'de asgari ücret yapılan son zamla 4 bin 253 TL olmuştu. Buna göre asgari ücret, 4 kişilik aile için tespit edilen açlık sınırının altında kalıyor.Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, 2022'nin Ocak ayına ilişkin Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.Araştırmaya göre, Türk lirasının değerinde geçen yılın son dört aylık döneminde yaşanan ve bu yılda devam eden değer kaybının yol açtığı fiyat artışları, dar ve sabit gelirli vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 5 bin lira sınırına geldiği ocak ayında, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 10 bin lirayı geçti. Dolayısıyla yoksulluk sınırı da 15 bin liranın üzerine çıktı.KAMU-AR, bu raporda açlık sınırını; dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirliyor. Yoksulluk sınırını ise gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesaplıyor.Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte bu ay 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin 670 lira üzerine çıktı.Başkent Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 110 lira, son bir yılda ise 478 lira artarak bin 406 liraya kadar çıktı.Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 12 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 70 liralık artışla 156 lira oldu.Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ocakta bir önceki aya göre 54 lira azalarak bin 157 liraya indi. Son bir yıllık dönemde ise 377 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ocakta önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre ise 83 lira artarak 342 liraya çıktı. Sebze harcamasının parasal tutarı da ocakta önceki aya göre 145 lira arttı. Sebze için ödenmesi gereken para geçen yılın sonuna göre ise 157 lira artarak 512 lira oldu.Ocakta 755 liraya yükselen ekmek, un ve makarna için yapılması gereken harcama son bir ayda 48 lira, son bir yıllık dönemde ise 301 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları ocakta 22 lira son bir yılda ise 41 lira artarak 128 lira oldu. Sıvı yağ ve margarin için yapılması gereken harcama ocakta değişmedi, yıllık olarak ise 47 lira artarak 114 liraya yükseldi.Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da ocakta 33 lira azalarak 252 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 27 lira daha artarak 103 liraya çıktı.Ocakta açlık sınırı yetişkin bir erkek için bin 415 lira, yetişkin bir kadın için bin 132 lira, çocuk için 849 lira ve genç için de bin 528 lira oldu.Dört kişilik bir ailenin yılın ilk ayında, giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 766 liraya çıktı. Barınma (kira dahil) harcamaları 2 bin144 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları bin 323 lira, sağlık harcamaları 425 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 2 bin 582 liraya çıktı, haberleşme harcamaları 548 lira, eğlence ve kültür harcamaları 410 lira oldu. Eğitim harcamaları 290 lirada kalırken, otel harcamaları 904 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 695 lira olarak hesaplandı.Gıda dışı harcamalarda 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre 2 bin 469 liralık artış yaşandı.