Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücret belli oldu /27 Aralık 2023 19:56

Asgari ücret belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret açıklandı. Bakan Işıkhan, asgari ücretin, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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Milyonlarca çalışan 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyordu.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı AKP Genel Merkezi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında taraflarla bir araya geldi.

TOPLANTI SONA ERDİ
Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla toplantısı sona erdi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay son dakika kararıyla toplantıya gelerek kendi tekliflerini vereceklerini açıkladı. Atalay, “Şu anda uzlaşı yok. Bakanlık teklifi açıklayacak biz de açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
Toplantının ardından yapılan açıklamada yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi" dedi.

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