Aşıda bağışıklık yetersiz kaldı

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam eden Sanofi ve GlaxoSmithKline şirketleri yaşlılara dönük aşılama programını erteledi.





Yeni plana göre, aşı 2021 yılının dördüncü çeyreğinde hazır olacak. Faz 1 ve 2’nin erken sonuçlarına göre, yaşlı insanlarda bağışıklığın yetersiz antijen yoğunluğu sebebiyle düşük kaldığı belirtildi.





Sanofi, aşının birinci ve ikinci aşamasına gelecek yıl ilk çeyrekte başlanılmasını ve en erken onayın ise yılın ikinci yarısında gelmesini bekliyor.





İNGİLTERE YAŞLILARI AŞILAMAYA BAŞLADI





Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısı ise salı günü itibarıyla İngiltere'de uygulanmaya başlanmıştı. Söz konusu aşı ilk dozun akabinde 12'nci günden itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor.





İlk dozdan 21 gün sonra ise ikinci dozun yapılması ve 28'inci günde de tam bağışıklığın oluşması öngörülüyor.





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ise Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı.