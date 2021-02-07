Aşıda ikinci doz uygulaması başlıyor

İki aşı arasındaki bekleme süresi ise 28 gün.Habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, aşının ikinci dozunu yaptıracak isimler arasında yer alıyor.





30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşı, 14 gün süren test aşamasının ardından,13 Ocak Çarşamba günü acil kullanım izni almıştı.





Aynı gün ilk aşıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Ertesi gün ise, sağlık çalışanlarıyla toplu aşılama sürecine geçildi.





İki doz arası beklenmesi gereken 28 günlük süre, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat Çarşamba günü dolacak. Sağlık çalışanlarının bekleme süresi ise, 11 Şubat'ta sona erecek.





Yeni haftada aşı olan ilk grup için, 2. dozun uygulanması başlayacak. Gözler bir yandan da Çin'den ikinci sevkiyatla gelen 6 buçuk doz aşının güvenirlilik testi sonuçlarında.