İmamoğlu: Tam bir israf düzeni kurmuşlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Raylı Sistemlerde Büyük Hamle' toplantısı düzenledi. Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantıda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da etkinlikte hazır bulunduğunu belirterek, her iki isimle de 2019 yerel seçimlerinde birlikte çalışıp, ortak mücadele verdiklerini hatırlattı.







'YALNIZ DEĞİLSİNİZ'





31 Mart ve 23 Haziran 2019 seçimlerini kaybeden kesimlerin, mağlubiyetlerinin faturasını Kaftancıoğlu ve Kavuncu’ya kesmeye çalıştığını vurgulayan İmamoğlu, “Her iki başkanımızla kişisel olarak uğraşmaya ve onları cezalandıracak yollar icat etmeye devam ediyorlar. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız; yedirtmeyiz. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.





'KENTİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI ULAŞIM VE TRAFİK'





Covid-19 dönemi öncesinde yaptıkları araştırmalarda kentin en önemli sorunlarının, ulaşım ve trafik olarak sıralandığını aktaran İmamoğlu, halkın bu yönde çözüm beklediğini ifade etti. Geçmiş dönemde şehri yöneten idarecilerin, şehrin gerçek sorunları yerine, 18’nci yüzyıldan kalma “çılgın projelere” yöneldiğini ifade eden İmamoğlu, “Bu kenti yıllarca yönetenler, şehrin bu en büyük ve en hayati sorununu çözmek yerine tam bir israf düzeni kurmuşlardı” diye konuştu. “Her yerde metro, her yere metro” sloganıyla kampanya başlatanların, iş gerçekten metro yapmaya gelince sınıfta kaldığını belirten İmamoğlu, sözlerini rakamlarla gerekçelendirdi. İmamoğlu, “Dünyanın benzeri büyüklükteki şehirleri yılda 25-30 kilometre raylı sistem inşa ederken, bizden önceki 25 yıl boyunca yıllık ortalama metro inşaatı, 5 kilometreyi bulmamıştı” bilgisini paylaştı.





İmamoğlu, konuşmasında, süreç içinde yapılan yanlışları sıralayarak, hayatı kolaylaştıracak kalıcı çözümler yerine, pahalı ve geçici işlerle uğraşıldığını, yapılan ihalelerin usulsüz, finansmansız hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.





İHALE YAPILMIŞ, İŞE HİÇ BAŞLANMAMIŞ





2017’de eş zamanlı ihale edilen 7 farklı metro hattının bütçesinin, bugün itibariyle yaklaşık 27 milyar lira olduğunu bildiren İmamoğlu, bu rakamın İBB’nin 2021 yılı toplam bütçesine yakın olduğunu vurguladı. Rasyonel davranmayan eski yöneticilerin projeleri ihale etmeyi düşündüğünü, ama kaynak bulmayı düşünmediğini ve bulamadığını belirten İmamoğlu, finansman dışında unutulan bir başka konunun da uygulama projeleri olduğunu hatırlattı. İmamoğlu, bu duruma, ihale edilen Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattını örnek olarak verdi. Söz konusu hattın inşaatına hiç başlanmadığını aktaran İmamoğlu, “Maalesef kamu yönetimi ciddiyetine uymayan işler, usuller, uygulamalar bunlar. Öyle olduğu içindir ki, finans kurumları bu hatları fonlamaktan uzun süre uzak durdular. Ardından da geçici olarak işbaşına gelen Sayın Mevlüt Uysal yönetimi, aynı yıl, bu hatlardaki inşaatları tümden durdurmak mecburiyetinde kaldı” hatırlatmalarında bulundu.





'ÇALIŞMALAR BİR YAZIYLI DURDURULMUŞTU'





İmamoğlu, o dönemdeki manzarayı, şu sözlerle dile getirdi:





“23 Haziran 2019’da görevi teslim aldığımızda, İstanbul’da duran hatlar dahil, toplam 12 raylı sistem hattının uzunluğu 140,90 kilometre idi. Bir gecede ihale edilmiş olan 7 hat, 29 Aralık 2017’de bir yazıyla durdurulmuştu. Bu 7 hatla birlikte, ödenek yetersizliğinden yarım kalmış veya hiç başlamamış 10 hatta, toplam 103,4 kilometrelik metro inşaatı, 1 ile 2,5 yılı aşkın bir süredir ilerlemeden duruyordu. Şantiyelerin durdurulmasının toplam proje maliyetlerine etkisi ise, ne yazık ki yaklaşık 11 milyar lira olmuştu. Kredisi olup da yapımı devam eden 2 raylı sistem hattının toplam uzunluğu ise 37,50 kilometre idi. Çoğu başlangıç seviyesinde, neredeyse terkedilmiş şantiyeler devraldık. Çeşitli semtlerde, merkezi noktalarda, etrafları panellerle çevrilmiş, bölge sakinleri için hayati riskler yaratan büyük çukurlar devraldık.”





BAŞLATILAN PROJELER





İmamoğlu, tek tek harekete geçirdikleri raylı sistem projeleriyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:





Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale Bankası ile Ağustos 2019 ‘da 175 milyon Euro’luk anlaşma imzalandı. 10 Ekim 2019’da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda yapım işleri yeniden başlatıldı.





Deutsche Bank ile Ekim 2019 yılında 110 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzalandı. 7 Ocak 2020’de, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nın 1’nci kısım inşaatı yeniden başlatıldı. Öncelikle hattın 1’nci kısmı olan Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi arasındaki çalışmalar tamamlanacak. Eurobond ihracı ile el edilen fondan, projeye, 60 milyon Euro’luk ek bir finans daha sağlandı. Böylece bu finans ile hattın Sultanbeyli’ye kadar olan çalışmaları da hızlandırıldı.





Fransız Kalkınma Ajansı ile Şubat 2020’de 86 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzalandı. 20 Şubat 2020’de, Kaynarca-Pendik-Tuzla 1’nci kısım çalışmaları yeniden başlatıldı. Ek olarak Eurobond ihracından kullanılacak 34 milyon Euro’luk finansmanla hattın 1’nci kısmı olan Pendik Merkez-Kaynarca-Hastane arası inşaatları tamamlanacak.





2016 yılında başlatılan Eminönü-Alibeyköy-Tramvay Hattı projesinin 100 milyon Euro’luk kredisi bitmiş ve yapım işleri tümden durmuştu. Mart 2020’de, projeye İBB öz kaynaklarından fon aktarıldı ve inşaatlar yeniden başlatıldı.





2017 yılında başlatılan Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı projesi, Mart 2019 itibariyle, ödenek yetersizliğinden dolayı tamamen durmuştu. Haziran 2020’de, öz kaynak yaratılarak, bu hatta da inşaatlar yeniden başlatıldı.





Yine 2016 yılında başlatılan Dudullu-Bostancı Metro Hattı projesinin kredisi bitmiş, Mart 2019 itibariyle yapım işleri tamamen durmuştu. Haziran 2020’de öz kaynak yaratılarak, bu hatta da inşaatlar yeniden başlatıldı.





Eurobond ihracından elde edilen fondan, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesine, 170 milyon Euro finans sağlandı. Bu finans ile hattın yapım işlerine bu ay içerisinde yeniden başlanacak.





Yine Eurobond ihracından elde edilen fondan, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı projesine de 220 milyon Euro’luk finans aktarıldı. Bu finans ile yapım işlerini yeniden başlatma çalışmaları kapsamında, tasarım işleri devam etmektedir.





Göreve gelindiğine inşaatı devam eden iki projeden birisi olan İkitelli-Ataköy Metro Hattı’nda ise kısa sürede yüzde 64 oranında ilerleme başarıldı. Bu sene 2.1 kilometrelik kısmını, önümüzdeki yıl ise tamamı hizmete açılacak.