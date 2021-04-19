Samanyolu Haber /Gündem / Aşılamada sıra 55 yaş üstüne geldi /19 Nisan 2021 17:31

Aşılamada sıra 55 yaş üstüne geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

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2. aşamada ise kritik görevlerde çalışanların büyük bölümü aşılandı. Bugün itibarıyla 2. aşamanın 2. adımına geçildi. Bu bölümde 55-59 yaş arası bireyler aşılanacak.

"Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı programının tedarik koşullarına bağlı orakak kararlılıkla süreceğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.
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