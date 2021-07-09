Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sıcakların vurduğu Kaliforniya'da susuzluk tedbirleri /09 Temmuz 2021 12:21

Aşırı sıcakların vurduğu Kaliforniya'da susuzluk tedbirleri

Aşırı sıcaklardan etkilenen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Vali Gavin Newsom, bölge sakinlerine su tüketiminde tasarruf çağrısında bulundu.

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Kaliforniya Valisi Newsom, eyalet genelini tehdit eden aşırı sıcakların 'mega kuraklığa' sebep olabileceğine vurgu yaparak, çimlerin daha seyrek sulanması ve duş sürelerinin daha kısa tutulması yönünde uyarılarda bulundu.

?Vali Newsom, "Sadece birkaç yıl önce sona eren beş yıllık bir kuraklıktan yeni çıktık, şimdi ise iki yıldır bir kuraklık içindeyiz" dedi.

Su tüketiminin en az yüzde 15 azaltılması gerektiğini söyleyen Newsom, "Umuyorum ki, bu tasarruf çağrısı sadece konutlarda değil, aynı zamanda endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerde de etkisini gösterecektir" ifadelerini kullandı.
Aşırı sıcakların toplumsal hayatı olumsuz etkilediği Kaliforniya'da , çok az yağışın görüldüğü kış mevsiminin ardından mayıs ayında depolanan yağmur suyu, beklenen seviyenin üçte ikisi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan yetkililer, aşırı sıcakların kuraklıkla birlikte, yakın zamanda gerçekleşmesi muhtemel orman yangınlarının da habercisi olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.
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