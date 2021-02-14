Aslan zirveyi son dakikada geri aldı

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek yeniden zirveye yerleşti. Yoğun kar yağışı altında zor şartlarda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini Kerem ve Mohamed atarken, Kasımpaşa’nın tek sayısı Thelin’den geldi.







Dün geceden bu yana aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle balçıklarla dolu ağır bir zeminde oynanan karşılaşmada futbolcular zor anlar yaşadı. Top sürmenin ve pas vermenin neredeyse imkansız hale geldiği sahada sarı-kırmızılılar, son dakikalarda penaltıdan bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Maç başlar başlamaz rakip kalede baskı kuran ve peş peşe pozisyonlar bulan Galatasaray, golü de ilk 10 dakika dolmadan buldu.





İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Muslera’nın hatalı çıkışı sonrası kalesinde golü gören ev sahibi ekip, yeni transferi Mohamed’in penaltıdan 89. dakikada attığı golle galibiyete uzandı. Özellikle ikinci yarısı seyir zevki açısından oldukça kötü geçen ancak büyük mücadeleye sahne olan maçtan galip ayrılan Galatasaray, kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.





Bu galibiyetle puanını 51 yapan Galatasaray, averajla liderlik koltuğunu devraldı. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.