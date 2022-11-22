Astana’da Suriye’nin istikrara kavuşturma görüşmeleri başladı

SAMANYOLUHABER.COM- KAZAKİSTAN





Suriye’de istikrarın yakalanması adına Türkiye, Rusya ve İran heyetleri düzenki olarak Kazakistan'ın başkenti Astana’da bir araya geliyor.

Toplantılarda Rusya heyetine, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran heyetine Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık ediyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler(BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen de oturumlara katılıyor.





Toplantılarda, Suriye Devleti’ni temsilen Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan bulunuyor. Suriyeli muhalefet adına ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetler yer alıyor.





Ayrıca Ürdün, Irak ve Lübnan’dan heyetler de toplantılara gözlemci olarak katılıyor.





2 gün sürecek toplantılarda, taraflar, Suriye'deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye'nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyinin 2642 sayılı Kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatırıyor.