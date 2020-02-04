'Astana ve Soçi süreci tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Astana ve Soçi sürecinde Rusya bizimle beraber ortaklardan birisidir. Rejimin saldırganlığını acilen durdurmamız gerekiyor. Lavrov'a verdiğim mesaj da bu. Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı. Bizim ve Rusya'nın gözlem noktaları var. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Rejim sürekli orada teröristler var gibi bir bahaneyle İdlib'i almak için saldırıyor" ifadelerini kullandı.







'Rusya'ya da önemli görevler düşüyor'





Asya'da da terörizm, düzensiz güç, iç çatışmalar, ikili ve bölgesel husumetler başta olmak üzere kriz ve sorunların yaşandığına ve Orta Doğu'nun önemli bir kısmının da Asya'da olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:





"Hemen yanı başımızda Suriye'de yaşanan krize uzun zamandır bir çözüm bulmak için çalışıyoruz. Son günlerde İdlib'de ciddi bir gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Bunu dengelemek, durdurmak için yine bugüne kadar olduğu gibi, Astana ve Soçi sürecinde olduğu gibi özellikle komşumuz Rusya ile bu çatışmaları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla da dün (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptım. Burada tabii ki Rusya'ya da önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı bir ateşkes ve anayasa komisyonu ile beraber de siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz. Ama bize yönelik saldırıları da tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da karşılığını vereceğiz"



