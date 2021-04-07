Samanyolu Haber /Dünya / AstraZeneca aşısının çocuklarda denenmesine geçici durdurma /07 Nisan 2021 08:43

AstraZeneca aşısının çocuklarda denenmesine geçici durdurma

İngiltere'de, Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının çocuklarda denenmesi, aşının yetişkinlerde nadiren kan pıhtılaşmasına yol açıp açmadığı yönündeki araştırmalar sonuç verene kadar durduruldu.

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BBC'ye konuşan Oxford Üniversitesi'nden Prof. Andrew Pollard deneyle ilgili güvenlik sorunu olmadığını fakat bilim insanlarının daha fazla bilgi edinmek için beklemeye karar verdiğini söyledi.

Aşının 6-17 yaş arası çocuklarda yarattığı bağışıklığın inceleneceği deneye 300'e yakın kişi katılacaktı. İngiltere'deki yetkili kurumlar, aşının kan pıhtılaşmasına yol açıp açmadığını araştırmaya devam ediyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Aşı Dairesi Başkanı Marco Cavaleri, aşıyla kan pıhtılaşması arasında bir bağ varmış gibi gözüktüğünü fakat bunun nasıl olduğunu henüz çözemediklerini söyledi.

Diğer yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün ülkede Covid aşısı sırası gelen herkesi aşı yaptırmaya davet etmişti. Birleşik Krallık genelinde 31,6 milyon kişiye aşının ilk dozu yapıldı. Bunlardan 5,4 milyonu ikinci doz aşılarını da aldı.

İngiltere'de aşılanan kişilerden 30'unda kan pıhtılaşması görüldü. Bu kişilerden yedisi hayatını kaybetti. Ülkede Oxford-AstraZeneca aşısının yanı sıra Pfizer-BioNTech aşısı da yapılıyor. Kullanımı onaylanan Moderna aşısı İngiltere'd ilk kez bugün uygulanacak.

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