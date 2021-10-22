Samanyolu Haber /Gündem / AstraZeneca aşısının 'yan etkiler' listesine bir yenisi daha eklendi /22 Ekim 2021 12:38

AstraZeneca aşısının 'yan etkiler' listesine bir yenisi daha eklendi

Avrupa İlaç Ajansı'ndan sonra, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) da, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının "çok nadir görülen yan etkiler" listesine Guillain-Barre Sendromu'nu ekledi.

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Nörolojik bir hastalık olan Guillain-Barre Sendromu (GBS) geçici felce neden olabiliyor.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, aşı yan etkilerini Guillain-Barre Sendromu veya sinir sisteminin felce neden olan bir hastalığı olan GBS'yi içerecek şekilde güncelledi.

MHRA konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "En son verilerin gözden geçirilmesinin ardından, aşı ile GBS ile olası bir ilişkiye dair kanıtlar güçlendi" ifadesi yer aldı.

Ancak sağlık yetkilileri ayrıca aşının faydalarının potansiyel risklerden daha ağır bastığını vurguluyor.

AB'de yan etkiler listesinde

Geçen eylül ayında da Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının yan etkilerine Guillain-Barre Sendromu'nu da eklemişti.

Sendromun, 10 bin kişiden birinde meydana gelen "çok nadir" bir yan etki olduğunu aktaran EMA, son yaptığı güncellemede söz konusu nedensel ilişkinin "en azından makul bir olasılık olarak değerlendirildiğini" ifade ederek, "Bu nedenle GBS, aşının bir yan etkisi olarak ürün bilgilerine eklenmelidir" açıklamasında bulunmuştu.

EMA ayrıca aşıyla ilgili bilgilere, eller ve ayaklardan göğüs ve yüze ilerleyebilen güçsüzlük ve felç gelişmesi durumunda tıbbi yardım almalarını söyleyen bir uyarı eklenmesini de önermişti.
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