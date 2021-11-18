AstraZeneca’dan Covid-19'a karşı uzun vadede yüksek korumalı tedavi

Firma yaptığı açıklamada hafif ve orta Covid-19 vakalarında semptomların görülmeye başladığı ilk üç gün içinde yüksek dozda AZD7442’nin semptomların kötüleşme riskini yüzde 88 azalttığını söyledi.







AZD7442 veya Evusheld adı verilen bu tedavinin, Ağustos ayındaki PROVENT adlı son aşama deneyinin erken sonuçlarında, tedavinin üç ay sonra semptomatik hastalığa karşı yüzde 77 koruma sağladığı belirtilmişti.





Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre deneye katılanlar 15 ay boyunca takip edilerek tedavinin uzun vadeli koruyuculuk oranına dair veriler toplanacak.







Evusheld, vücudun enfeksiyon ve aşılar karşısındaki doğal savunma mekanizmasını taklit eden laboratuvar üretimi proteinler olan monoklonal antikorlara dayanan bir ilaç kategorisinde yer alıyor.





AVANTAJI 'ÖNLEYİCİ' OLMASI





Tedavinin daha geç dönemde alınacak sonuçlarının AstraZeneca’yı da rakibi Pfizer gibi geleceğin Covid-19 aşı ve tedavi tedarikçileri arasına sokabileceği sanılıyor. AstraZeneca, tedavinin esas avantajının ise ‘‘önleyici aşı’’ işlevi görmesi olduğunu söylüyor.





Pfizer da hafta başında aşılardan daha kolay dağıtılması mümkün olan Covid-19 hapına onay verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne klinik deneylerinden aldığı sonuçları sunarak başvuruda bulunmuştu.





AstraZeneca’nın Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, ‘‘Yeni veriler AZD7442’nin potansiyelini bir kez daha gösterdi. Dünya genelinde ilaç denetim kurumlarına başvuru yapma süreçlerimizi sürdürüyoruz ve SARS-CoV-2’ye karşı mümkün olan en kısa sürede yeni ve önemli bir seçenek olmak için sabırsızlanıyoruz’’ diye konuştu.







AstraZeneca geçen ay ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne önleyici tedavinin onayı için başvuruda bulunmuştu. Bugüne kadar Regeneron, Lilly ve GSK-Vir firmalarının monoklonal antikor tedavilerinin hastaneye yatmayan Covid-19 hastalarına uygulanmasına FDA tarafından onay verildi.





DENEYE KATILANLAR YÜKSEK RİSK GRUBUNDAN SEÇİLDİ





AstraZeneca’nın önleyici tedavisi için yaptığı PROVENT adını verdiği klinik deneylerde enfeksiyona yakalanmamış 5 bin 200’e yakın katılımcı yer aldı. Evusheld adlı tedaviyi alan her iki katılımcıya karşılık bir katılımcıya plasebo verildi.





Katılımcılar Covid-19’un yüksek riskli grubundan; yani bağışıklığı zayıf kanser hastalarından, otoimmün hastalık nedeniyle ilaç kullananlardan seçildi.





Küresel aşılama kampanyalarında bu tür yüksek risk grubundakilerin aşılanması önerilse de deneye katılanlar aşısız kişiler arasından seçildi.











