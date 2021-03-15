Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk geldi, 'Love Erdoğan' gitti /15 Mart 2021 15:22

Atatürk geldi, 'Love Erdoğan' gitti

İzmir'de CHP'li Selçuk Belediyesi, izinsiz olduğu gerekçesiyle 'Love Erdoğan' afişlerini kaldırdı. Yerine ilçedeki tüm billboardlara "Tek Sevdamız Atatürk" mesajının olduğu kalpaklı Atatürk fotoğrafları konuldu.

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İzmir Selçuk'ta 'Love Erdoğan' pankartlarının yerini Atatürk ilanları aldı. İzmir Selçuk'ta AKP İlçe Başkanlığı tarafından ilçenin farklı noktalarına astırılan 'Love Erdoğan' pankartları, "izinsiz olduğu" gerekçesiyle belediye ekiplerince iki kez kaldırılmıştı. 

AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu ise "Buradan Belediye Başkanı Sayın Filiz Sengel Ceritoğlu’na seslenmek istiyorum. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk Meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur" demişti.

Bu çıkışa karşın Efes Selçuk Belediyesi ilçede kaldırılan Erdoğan afişlerinin yerine ‘Tek Sevdamız Atatürk’ ilanlarını koydu. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yapılan çalışmaya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, ‘Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz...’ sözlerini kullandı.
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