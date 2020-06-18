‘Ateş Çemberli’ güneş tutulması, bu hafta sonu gökyüzünü süsleyecek









Bu olguya dairesel güneş tutulması adı veriliyor. Bu durum, Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor ve bu yüzden, Güneş’e kıyasla gökyüzünde daha ufak görünüyor.









Görünür boyutta meydana gelen bu ufak farklılık, dairesel tutulmaları tam güneş tutulmasından ayıran şey. Tam güneş tutulmasında Ay’ın daha yakın olan konumu (1.800 km’lik ortalama çapıyla beraber), çapı 696.000 kilometre olan uzaktaki yıldızımızla aynı boyutta gibi görünmesine neden oluyor.





Bu durumun çarpıcı (ve olağan dışı) bir örneği, fotoğrafçı Colin Legg ve astronomi öğrencisi Geoff Sims tarafından 2013 yılının Mayıs ayında Batı Avustralya’da yakalanmış.