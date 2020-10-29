Atilla Taş isyan etti: Hala ekmeğimle oynuyorlar ama kimseden korkmuyorum

Şarkıcı Atilla Taş, Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu. “Devletin gücüyle bana yapmadıkları eziyet bırakmadılar. Özgürlüğümden oldum. İşimden oldum. Bütün kapıları kapattılar. Ben temize çıktığım halde hala ekmeğimle oynuyorlar. Her türlü çileye katlandım. Hala hayatımla oynuyorlar.” dedi.





“ASIN OĞLUM, BENİ NİYE ASMIYORSUNUZ”

Hakkında verilen cezalarını Yargıtay’ın bozduğunu, Anayasa Mahkemesi’nin ise hak ihlali kararı verdiğini hatırlatan Taş, “Temize çıktığım halde devletin bütün gücüyle bana topyekun saldırıyorlar. Ben de diyorum ki biat etmiyorum size. Şunu beyninize sokun. Ben haklıyım ve haklılar her zaman kazanır. Er ya da geçer foyanız ortaya çıkacak.” ifadelerini kullandı. “Bakın ben buradayım. Korkmuyorum. Asın oğlum, niye asmıyorsunuz.” ifadeleriyle sözlerini tamamlayan Taş iktidara meydan okudu.





KAPATILAN MEYDAN GAZETESİNDE KÖŞE YAZIYORDU

15 Temmuz’dan sonra tutuklanan Atilla Taş, ‘hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlamasıyla 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra 15 Nisan 2017’de tahliye edildi. Yeniden yapılan itirazın ardından 8 saat sonra tekrar tutuklandı ve 26 Ekim 2017’de yeniden tahliye oldu.





Kapatılan Meydan gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı için örgüt üyeliği ve darbeye teşebbüs iddiasıyla yargılanan Taş’ın cezası onandı ve 9 Kasım 2018’de yeniden cezaevine girdi. 14 ay daha cezaevinde tutulması beklenen Taş, denetimli serbestlikle yeniden tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi, Atilla Taş’ın ikinci kez tutuklanmasını keyfi buldu ve hakkında hak ihlali kararı verdi.







