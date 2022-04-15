"ATMADAN ATTI DİYEN ŞEREFSİZDİR"





Siyasi nedenlerle işten atılma iddialarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki geldi. İşte çıkma rakamlarını nedenlerine göre rakamlarla aktaran Yavaş, "İkide bir çıkıp siyasi nedenlerle atıldı diyorsunuz. Atmadan attı diyen şerefsizdir…. İşte sonuç burada." şeklinde tepki gösterdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde Başkan Mansur Yavaş, 2021 yılı faaliyet raporunu sundu. Belediyeden siyasi nedenlerle işten atılmaların olduğunu iddia edenlere tepki gösteren Yavaş, belediyeden çeşitli sebeplerden dolayı işten ayrılanlara ilişkin verileri paylaştı.Yavaş’ın paylaştığı verilere göre toplam 3 bin 546 kişi ABB’den işten ayrıldı. 123 kişinin vefat ettiği ABB'den, istifa sebebiyle ayrılan 1412, fesih ile ayrılan 174, emeklilik sebebiyle ayrılan 1146, Disiplin Kurulu Kararı ile ayrılan 308, işin sona ermesi ile ayrılan 170, askerlik sebebiyle ayrılan 59 ve nakil sebebiyle ayrılan 124 kişi oldu.Bu sırada iddilara sert sözlerle cevap veren Mansur Yavaş, AKP grubuna yönelik "En fazla gürültü koparılan şey. Meydan okuyoruz meydan! Siyaseten adam atıldı diyenlere. İkide bir çıkıp siyasi nedenlerle atıldı diyorsunuz. Atmadan attı diyen şerefsizdir…. İşte sonuç burada. Tweet attınız, altına 'Siyasi nedenlerle atılanlar yazsın' dediniz. Kaç kişi yazdı Allah aşkına? Kimsenin ekmeği ile oynamıyoruz. Alnının teriyle kazanan tüm personel parasını alıyor. Hayır bir de diğer belediyelerden atılanları gündeme getirin onlar insan değil mi?" dedi.Ardından Yavaş, AKP Grubu'na, "Bir soru soracağım, Gökçek döneminde ulaşıma hiç destek verildi mi? Yok değil mi? Ne lüzumu var? Vatandaşa bas zammı, al parayı. Öyle belediyecilik yapıyordunuz. Aradaki fark bu işte" dedi.