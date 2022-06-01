Samanyolu Haber /Gündem / ATV dizisinde 'Öcalan şov' şaşkınlığı /01 Haziran 2022 09:17

ATV dizisinde 'Öcalan şov' şaşkınlığı

Karar yazarı Akif Beki, ATV'de yayınlanan 'Yalnız Kurt' isimli dizide PKK'nın kuruluşunun anlatıldığı sahneyi yorumladı. "Sanmam; 'Öcalan iyi, yerli ve milli de kötü olan uzantıları, yani HDP, Demirtaş filan' demeye getiriliyor olamaz herhalde" dedi.

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Karar gazetesi yazarı Akif Beki, ATV'de yayınlanan 'Yalnız Kurt' isimli dizinin son bölümünde PKK'nın kuruluşunun canlandırıldığını ve bununla ilgili çeşitli tepkilerin dile getirildiğini paylaştı.

Hemen hepsinde "Öcalan sahnesi eleştiriden çok örgüt propagandası gibi. Sanki dağa çıkışın haklı sebepleri anlattırılıyor. Adeta PKK’nın manifestosu izletilmiş. Acaba hangi amaçla çekildi?" sorusuna yanıt arandığını ifade eden Beki, yazısının 'Öcalan şov şaşkınlığı' başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Başka TV yapsa canlı yayında basılmış, altı üstüne getirilmiş, terör propagandasından okka altına gitmiş olurdu çoktan. Sırrını çözmek, içinden çıkmak pek kolay değil.

'ÖCALAN İYİ DE HDP, DEMİRTAŞ FALAN KÖTÜ' DEMEYE GETİRİLİYOR OLAMAZ HERHALDE'

Kimine göre ‘Apo Şov’u andırıyor. Fakat sanmam; 'Öcalan iyi, yerli ve milli de kötü olan uzantıları, yani HDP, Demirtaş filan' demeye getiriliyor olamaz herhalde.

AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın, İstanbul’da HDP seçmeninin de oyuna talip olduğu seçimdeydi... Öcalan’dan siyaseten yararlanılmak istenmiş, muhalefet adayına oy verdirmemek için İmralı’dan mektup getirilmişti.

Sonra da Öcalan’ın lafını dinlemedi diye HDP’ye denmedik bırakılmamış, dış güçlerle emperyalizmin maşası olmakla suçlanmıştı. Nitekim hesabının, İmralı’daki tarafından Edirne’deki Demirtaş’tan sorulacağı, içlerinin karışacağı da açık açık söylendi.

Kaldı ki daha geçenlerdeydi; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye düşmanları' diye siyasi rakipleri sorulduğunda terslemedi. Bilakis, tanımı doğrular şekilde konuştu. Meral Hanım’ın Bay Kemal’le yürüdüğü, onun da cibilliyetinin belli olduğu, terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP’yle kol kola girdikleri söylemini tekrarladı.

Binali Bey, daha birkaç gün önce 'kökleri dışarıda, yerli milli değiller, teröre göz kırpıyorlar, düşmandan emir alıp dış güçlere umut veriyorlar' şeklinde karalıyordu muhalefeti. Erdoğan’la ekibini sandıkta, seçimle değiştirme aklını da dışardan almış muhalefet, kendi fikirleri değilmiş.

SADAT’tan bilmem kim, 'Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara ülkeyi sandıkta teslim etmeyiz' diye esip savurabildi. Sandığa darbe çağrısı olarak algılanınca da ürküp çark etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, bu antidemokratik çıkışı reddediyor.

Yine de sabah akşam 'biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, bunlara bırakamayız' demekte beis görmüyorlar. Reddettiklerinden daha demokratik bir şey ima edip çağrıştırıyormuş gibi.

'YOK DEVENİN PABUCU'

'Öcalan’ı iyi, laf dinlemeyen HDP ve Demirtaş’ı ise kötü göstermek için mi o sahne çekildi' şüphelerine, işte bu tip iktidar söylemleri yol açıyor. Yoksa Öcalan’a yeniden görev düşeceğini, dizideki canlandırmanın buna hazırlık olduğunu, şimdiden tava getirerek yeni rolüne ısındırmayı ve kendisini havaya sokmayı amaçladığını zannetmem. Yok devenin pabucu!"
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