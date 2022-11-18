AB, 2,4 milyar euroya yeni uydu sistemi kuracak

Son yıllarda iletişim ağalarında yaşanan güven sorunu ve problemler nedeniyle Avrupa Birliği'nin güvenli ve sağlam bir iletişim altyapısı oluşturmasını sağlamak amacıyla yeni bir uydu sistemi kurmaya karar verdi.







Sistemle AB ülkelerinin ekonomilerinin ve devletlerin güvenli, hızlı ve dayanıklı iletişim ihtiyaçlarının karşılanması, başka ülkelere bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.





Bu önemli altyapı için Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkeler, 2,4 milyar euro bütçe ayırdı. Bu çerçevede ülkeler, 2023-2027 yılları arsında Güvenli Bağlantı Programı üzerinde uzlaşma sağladı. Programla AB'nin "IRIS" adlı bir uydu sistemi kurması öngörülüyor.





Uydu temelli bağlantının, AB ülkelerinin silahlı kuvvetlerine yüksek güvenlikli iletişim imkanı sağlaması da hedefleniyor. IRIS uydu sisteminin, Avrupa uzay sanayisinin bilgi ve tecrübesiyle kurulması, kuzey-güney yörüngesiyle tüm Avrupa'nın yanı sıra Afrika'nın tamamını da kapsaması planlanıyor.







