Muhalif milletvekillerinden Soylu'ya çok ağır ithamlar

İçişleri Bakanlığı’nın bütçe teklifine ilişkin görüşmelerinde muhalif partilerin milletvekilleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok ağır sözler sarfetti.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Sayın bakanın dolandırıcılarla, uyuşturucu baronları ile herkesle resmi var." dedi.





Başarır, "Senin en son bal ve arı dolandırıcılarıyla resmin çıktı. Onunla da resmin var senin. Sen busun. Sen ahlakını yitirmişsin, onurunu yitirmişsin. Sen terbiyesiz bir adamsın. Sen bir bakana yakışır mı hareket ediyorsun? Senin yüzün keçe olmuş. Anlatıyorum, bunlar yalan mı? Sen utanma duygunu yitirmişsin. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.







Benzer şekilde Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da Soylu’ya yüklendi. Şık, “Sen sadece hamaset yaparsın. Sen hapiste çürüyeceksin. Mafyayla iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için sen yargılanacaksın” dedi.