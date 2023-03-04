Avrupa Birliği'nden Rusya'ya şimdi de iyi haber

SAMANYOLUHABERÇCOM- MOSKOVA





AB, SWIFT ile bağlantısı kesilen ancak yaptırımlara tabi olmayan Rus bankalarının finansal mesaj alışverişinde bulunmak için alternatif yöntemler kullanmalarına izin verdi: özel yazışmalar, faks veya e-posta ile iletişim kabul edilecek.





Ayrıca geçen hafta Uluslararası Para Fonu IMF’nin Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminini iyileştirdi.





Bu gelişmeler sonucunda Rusya Merkez Bankası’ndan da benzer bir adım geldi.

Rusya Merkez Bankası, bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’ndaki (GSYH) düşüş tahminini yüzde 2,4’ten yüzde 1,5’e indirdi.





Merkez Bankası’nın düzenlediği ankete katılan ekonomi uzmanları 2023 yılında ülke ekonomisindeki düşüşün beklenenden daha yumuşak şekilde gerçekleşeceğini ancak ekonomik düşüşün 2024 yılında da süreceği tahmininde bulundu.





Uzmanların tahminlerine göre, 2023’te Rusya ekonomisi yüzde 1,5 küçülecek. 2024 yılında ise Rusya ekonomisi yüzde 1,2 küçülecek. 2025 yılı için ekonomik büyüme tahminleri ise artı yüzde 1,5 olarak öngörülüyor.





Enflasyon tahmini





Merkez Bankası’na göre bu yılın enflasyon tahmini 0,2 puan artarak yüzde 6 olarak tahmin ederken, 2024’te hedeflenen yüzde 4 seviyelerine dönmesi ve sonrasında hedefte kalması bekleniyor.





Ruble-Dolar paritesi





Merkez Bankası analistleri, bu yıl ve önümüzdeki yıl ruble döviz kurlarına ilişkin ise rublede kademeli zayıflama eğiliminin önümüzdeki üç yıl boyunca süreceğini tahmin ediyor.

ABD dolarının bu yıl 72 ruble civarında seyredeceği, 2024’te 73,8 rubleye, 2025 yılında ise 75,6 rubleye yükseleceği öngörülüyor.





Faiz oranları





Merkez Bankası’nın anketinde ekonomistler, 2023-2024 yılında politika faizi tahminlerini 0,2 puan artarak 2023 yılı için yüzde 7,5 ve 2024 yılı için ise yüzde 6,8’e yükseltti.





İşsizlik tahminleri





Rusya’da işsizlik oranı tahmini 2023 yılında yüzde 4,3 olacağı, bu oranların 2025’te yüzde 4’e düşeceği öngörülüyor.





İthalat - İhracat tahmini





2024 yılı ihracat hacmi tahminleri 25 milyar dolar artışla 500 milyar dolara çıkarken, 2025 yılı için öngörülen ihracat hacimleri ise 502 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Rusya’nın bu yıl yapacağı ithalatın 360 milyar dolara ulaşması beklenirken, 2024’te bu rakamın 374 milyar dolara çıkacağı, 2025 için beklentilerin ise 390 milyar olduğu belirtiliyo