Avrupa Birliği'ne iki yeni ülke mi eklenecek?

Avrupa Birliği’nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Oliver Varhelyi, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un, AB ile katılım müzakerelerine başlamak için hazır olduğunu açıkladı.





Euronews Türkçe'den Rahmi Gündüz'ün haberine göre Üsküp’e yaptığı ziyaretin ardından basına konuşan Varhelyi, AB’nin önümüzdeki aylarda iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerini başlatmasını umut ettiğini söyledi. Oliver Varhelyi, “İki ülke de tam üyelik müzakerelerine başlatmaya hazır.” dedi. ,





AB Komisyonu’nun müzakerelerin başlatılması için tavsiyede bulunacağını ifade eden Varhelyi, Kuzey Makedonya’nın özellikle hukuk alanında Brüksel’e vaat ettiği reformları uygulamaya geçirmesini istedi.







AB temsilcisi, Yunanistan ile yaşanan isim sorununun ve Bulgaristan ile yaşanan komşuluk sorunun da artık tamamen çözülmesi gerektiğini vurguladı.





Varhelyi, Mayıs ayında Zagrep’te düzenlenecek zirvede AB’nin Batı Balkan ülkelerine yeni bir ekonomik plan önereceğini sözlerine ekledi. AB, temsilcisi yarın Arnavutluk’a gidecek.





Fransa’nın önderliğinde bazı AB üyeleri, iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerine başlanmasını ekim ayından engelleme girişiminde bulunmuş ve üyelik müzakereleri için yeni bir yöntem geliştirilmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu.