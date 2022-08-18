Avrupa İmar ile Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı’ndan İzmir'e kredi

İzmir'deki son dönem projelerinden Buca metrosuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.





Söz konusu çalışma için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) kredi alındığı ifade edildi.







İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca metrosunun yapımı için gerekli yaklaşık 21,5 milyon avro (390 milyon lira) tutarındaki ilk krediyi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) aldı.

Avrupa’nın iki önemli kalkınma bankasından uygun koşullarda kredi aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları kaydetti:“Hazine garantisi olmaksızın 4 yıl geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeye uzanan finansmanın uygun koşullarda sağlanması, İzmir’e güvenin ve küresel bazda kazanılan itibarın bir göstergesi. İlk kredi dilimlerinin gelmesi çok önemli bir olay. Artık hedefe kilitlenip sadece önümüze bakacağız. Buca metrosunun yapımına devam edeceğiz. O metro Buca’ya gelecek.”Soyer, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı ve Çiğli tramvayını da kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.Üçyol-Buca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, EBRD ile 2021 yılının Temmuz ayında 125 milyon avro, AFD ile 2021 yılının Kasım ayında 125 milyon avro olmak üzere toplam 250 milyon avro tutarında dış finansman sözleşmesi imzalamıştı.