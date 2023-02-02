Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /02 Şubat 2023 16:54

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, beklentiler dahilinde faizleri 50 baz puan artırdı.

SHABER3.COM

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentiler dahilinde faizleri 50 baz puan artırdı.

ECB mevduat faizini yüzde 2,5’e, refinansman faizini yüzde 3’e yükseltmiş oldu.

BöyleceECB’nin üç temel politika faizini 50 baz puan artırmasıyla faizler 2008’den bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM MESAJI
Banka, yayınladığı politika metninde mart ayında yapılacak para politikası toplantısında faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli olduklarını duyurdu.

Metinde ayrıca, banka enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için faiz oranlarını kademeli ve ciddi şekilde artırmaya devam edecek” ifadeleri yer aldı.

Kurul, “Faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutmak, talebi azaltarak zaman içinde enflasyonu düşürecek ve aynı zamanda enflasyon beklentilerinde kalıcı bir yukarı yönlü kayma riskine karşı koruma sağlayacaktır” dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde’ın 16.45’te bir açıklama yapması bekleniyor.
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