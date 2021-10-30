Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa meydanları ortak ses verdi : 'Hasta tutsakları serbest bırakın' /30 Ekim 2021 17:59

Avrupa meydanları ortak ses verdi : 'Hasta tutsakları serbest bırakın'

Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye hapishanelerinde yüzlerce ağır hasta bulunuyor. Son dönemin sembol isimlerinden 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın da arasında bulunduğu ağır hasta tutsakların, en temel hak ’yaşam hakkı’ ellerinden alınıyor.

Avrupa meydanları ortak ses verdi : 'Hasta tutsakları serbest bırakın'

Türkiye’de ağır şartlar altında cezaevinde tutulan hasta tutukluların serbest bırakılması için  Peaceful Actions Platformu´nun çağrısı üzerine Avrupa’nın 9 şehrinde eylemler düzenlendi 

Paltforma üye olan dernek ve insiyatifler ile Hak savunucusu aktivistler Türkiye’de devam eden bir insanlık suçlarına dur demek çağrıda bulundu 

Brüksel, Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart, Paris, Lyon, Strazburg ve Londra’da bir araya gelen yüzlerce kişi, başta Ayşe Özdoğan olmak üzere diğer bütün hasta tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi 

 Ayşe Özdoğan, Atilla Coşkun, Osman Köse, Bekir Güven, Aysel Tuğluk, Gülden Aşık, Yusuf Bekmezci ve Mehmet Özkan Türkiye’de cezaevinden zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan yüzlerce hasta tutukludan bazıları.


Frankfurt - PaulPlatz 

Peaceful Actions Platformu’nun organize ettiği gösteriler bir tanesi Almanya'nın Frankfut şehrinde yapıldı. Avrupa'daki ilk parlamento binası  olan Paul Kilisesi ( Demokrasi Kilisesi) önünde toplanan yaklaşık 200 gönüllü basın açıklamsı yaptılar... 


Frankfurt - PaulPlatz 

Frankfurt - PaulPlatz 

Almanya'da Hasta tutuklular için çağrı yapılan meydanlardan biri de Köln Dom meydanıydı. Bir çok Aktisit ve sivil toplum örgütünün destek verdiği basın açıklamasına yaklaşık 150 kişi katıldı 


Köln - Dom meydanı 
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