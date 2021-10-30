Avrupa meydanları ortak ses verdi : 'Hasta tutsakları serbest bırakın'

Türkiye’de ağır şartlar altında cezaevinde tutulan hasta tutukluların serbest bırakılması için Peaceful Actions Platformu´nun çağrısı üzerine Avrupa’nın 9 şehrinde eylemler düzenlendi





Paltforma üye olan dernek ve insiyatifler ile Hak savunucusu aktivistler Türkiye’de devam eden bir insanlık suçlarına dur demek çağrıda bulundu





Brüksel, Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart, Paris, Lyon, Strazburg ve Londra’da bir araya gelen yüzlerce kişi, başta Ayşe Özdoğan olmak üzere diğer bütün hasta tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi





Ayşe Özdoğan, Atilla Coşkun, Osman Köse, Bekir Güven, Aysel Tuğluk, Gülden Aşık, Yusuf Bekmezci ve Mehmet Özkan Türkiye’de cezaevinden zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan yüzlerce hasta tutukludan bazıları.









Frankfurt - PaulPlatz







Peaceful Actions Platformu’nun organize ettiği gösteriler bir tanesi Almanya'nın Frankfut şehrinde yapıldı. Avrupa'daki ilk parlamento binası olan Paul Kilisesi ( Demokrasi Kilisesi) önünde toplanan yaklaşık 200 gönüllü basın açıklamsı yaptılar...











Frankfurt - PaulPlatz







Frankfurt - PaulPlatz







Almanya'da Hasta tutuklular için çağrı yapılan meydanlardan biri de Köln Dom meydanıydı. Bir çok Aktisit ve sivil toplum örgütünün destek verdiği basın açıklamasına yaklaşık 150 kişi katıldı









Köln - Dom meydanı