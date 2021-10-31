Avrupa meydanlarında “Hasta tutuklulara özgürlük” için ortak çağrı

Peaceful Actions Platformu, Almanya´dan Aktion für Flüchtlingshilfe, Human Rights Defenders, Yeni Almanyalılar inisiyatifi, Initiative für Ludwigsburg, Fransa´dan STOP RH, Belçika´dan Solidarity with Others ve Ingiltere´den Human Rights Solidarity derneklerinin ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen gösterilere bir çok sivil toplum örgütü ve gönüllü katıldı.
Ellerinde ki pankartlar ile hasta tutukluların durumlarına işaret eden gönülüler, taşıdıkları pankartların yanı sıra, demir parmaklıkların ardından Türkiye’de gerçekleştirilen hukuksuzlukları dile getirdi. “Hasta Tutsaklara Özgürlük“ adı altında gerçekleştirilen protestolar için Peaceful Actions Platformu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bağımsızlığını kaybetmiş yargı, devlet tarafından infaz aracı haline gelmiştir. Ağır hasta olmasına rağmen hapislerde tutuklu kalan yüzlerce insan, henüz özgürlüğünü kaybetmemiş muhalifler için gözdağına dönüştürülmüştür. Tamamen siyasi nedenlerle tutuklu olanlar, hastaneye gitmeleri için günlerce bekletilmekte, kelepçeli muayeneye zorlanmakta, sedyelere ve hastane yataklarına kelepçelenmektedirler. Hapishane şartları altında tıbbi desteği alamayan ve tedavisi yapılmayan hasta tutukluların, sağlık durumları gittikçe daha da kötüleşmekte, ancak ölüm sınırına geldiğinde tahliye edilmektedirler.”
Londra’daki Türkiye Büyükelçiliğinin önünde Human Rights Solidarity tarafından gerçekleştirilen gösteride konuşan gazeteci Kerim Balcı, geçtiğimiz hafta içerisinde İngiltere Parlementosu’ndaki milletvekillerine Türkiye’deki hukuksuzluğu anlatan mektupların gönderildiğini açıkladı. Mektuplara cevapların geldiğini aktaran Balcı, Erdoğan’ın yarın katılacağı İskoçya’daki Birleşmiş Milletler Dünya İklim Zirvesi öncesi elçilik önündeki gösteri ile mesajlar verildiğini belirtti.
Hollanda’nın Parlamento Başkenti Lahey’den Lahey Adalet Divanı önünde bir araya gelen aktivistler hasta tutukluların derhal tahliye edilmesini istedi.
KHK’lı tutuklulara ve hasta tutsaklara destek açıklaması Türkçe, Hollandaca ve İngilizce yapıldı. Türkçe açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün, kendimiz için değil, herkes için adalet arayan bizler Türkiye’nin yok sayılan hasta tutsakları için toplandık. Bizler, hasta tutsaklar yapayalnız ölümü beklerken daha acil bir adalet kaygısı hissedemiyoruz.
Çok geç olmadan, ölümün çaresizliği gelip dayanmadan bu adaletsizliğe dur demek için, düşmanlığın kaybettirdiklerini yerine koymak için, yarının geç olmaması için, yaşatmak için buradayız ve adalet için direniyoruz. Haklı olmayı değil insanca yaşamayı talep ediyoruz.” denildi
HOLLANDA MECLİSİNE İMZA DİLEKÇESİ
Hollanda’nın değişik şehirlerinden eyleme katılan aktivistler imza kampanyası da başlattı. Toplanan imzalar Hollanda Meclisine sunulacak ve Türkiye’ye “Hasta Tutsakların serbest bırakılmasını isteyin” denilecek.