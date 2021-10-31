Avrupa meydanlarında “Hasta tutuklulara özgürlük” için ortak çağrı

Londra’daki Türkiye Büyükelçiliğinin önünde Human Rights Solidarity tarafından gerçekleştirilen gösteride konuşan gazeteci Kerim Balcı, geçtiğimiz hafta içerisinde İngiltere Parlementosu’ndaki milletvekillerine Türkiye’deki hukuksuzluğu anlatan mektupların gönderildiğini açıkladı. Mektuplara cevapların geldiğini aktaran Balcı, Erdoğan’ın yarın katılacağı İskoçya’daki Birleşmiş Milletler Dünya İklim Zirvesi öncesi elçilik önündeki gösteri ile mesajlar verildiğini belirtti.

Hollanda’nın Parlamento Başkenti Lahey’den Lahey Adalet Divanı önünde bir araya gelen aktivistler hasta tutukluların derhal tahliye edilmesini istedi.





KHK’lı tutuklulara ve hasta tutsaklara destek açıklaması Türkçe, Hollandaca ve İngilizce yapıldı. Türkçe açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün, kendimiz için değil, herkes için adalet arayan bizler Türkiye’nin yok sayılan hasta tutsakları için toplandık. Bizler, hasta tutsaklar yapayalnız ölümü beklerken daha acil bir adalet kaygısı hissedemiyoruz.









Çok geç olmadan, ölümün çaresizliği gelip dayanmadan bu adaletsizliğe dur demek için, düşmanlığın kaybettirdiklerini yerine koymak için, yarının geç olmaması için, yaşatmak için buradayız ve adalet için direniyoruz. Haklı olmayı değil insanca yaşamayı talep ediyoruz.” denildi





HOLLANDA MECLİSİNE İMZA DİLEKÇESİ





Hollanda’nın değişik şehirlerinden eyleme katılan aktivistler imza kampanyası da başlattı. Toplanan imzalar Hollanda Meclisine sunulacak ve Türkiye’ye “Hasta Tutsakların serbest bırakılmasını isteyin” denilecek.