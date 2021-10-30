Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri için söylediler /30 Ekim 2021 22:18

Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri için söylediler

Ümit Nağmeleri You Tube kanalında Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan tüm insanlar için bir klip yayınladı

SHABER3.COM

Ümit Nağmeleri Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan tüm insanların anısına “Hicret Ekseni” isimli özel bir klip hazırladı. Son yıllarda Türkiye’de yaşanan baskı ve hukuksuzluklar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan binlerce insan dünyanın farklı ülkelerine hicret ediyor. Videoda, Türkiye'de yaşanan baskılar sonucu farklı sebeplerle hayatını kaybeden bazı mağdurların fotoğraflarına da yer verilmesi dikkat çekti. 

Klipte genç öğrenciler rap ve şarkı eşliğinde
 
“HİCRET NEDİR BİLMEZ Kİ ONU HİCRET ETMEYEN?BU BİR GURÛBDUR ÜMİDİ, İNKİSARI BİTMEYEN…?KAN DAMLAR GİBİ DAMLAR SÎNELERE HER ZAMAN,?BİR BAŞKA HASRETTİR, BAŞKA TASA VE HİCRAN. 
ASIRLAR ÖNCEYDİ ADETİ İLAHİ BU YA
TIPKI KABİR GECESİ,GİBİYDİ BÜTÜN DÜNYA
KABE BİR KULUÇKA GİBİ İNİM İNİM HALİYLE
YUTKUNUP DURUYORDU SUSKUN VE HEYECAN İLE” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri için söylediler Sonraki Haber >>

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:53:48