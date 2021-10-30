Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri için söylediler

Ümit Nağmeleri Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan tüm insanların anısına “Hicret Ekseni” isimli özel bir klip hazırladı. Son yıllarda Türkiye’de yaşanan baskı ve hukuksuzluklar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan binlerce insan dünyanın farklı ülkelerine hicret ediyor. Videoda, Türkiye'de yaşanan baskılar sonucu farklı sebeplerle hayatını kaybeden bazı mağdurların fotoğraflarına da yer verilmesi dikkat çekti.





Klipte genç öğrenciler rap ve şarkı eşliğinde

“HİCRET NEDİR BİLMEZ Kİ ONU HİCRET ETMEYEN?BU BİR GURÛBDUR ÜMİDİ, İNKİSARI BİTMEYEN…?KAN DAMLAR GİBİ DAMLAR SÎNELERE HER ZAMAN,?BİR BAŞKA HASRETTİR, BAŞKA TASA VE HİCRAN.

ASIRLAR ÖNCEYDİ ADETİ İLAHİ BU YA

TIPKI KABİR GECESİ,GİBİYDİ BÜTÜN DÜNYA

KABE BİR KULUÇKA GİBİ İNİM İNİM HALİYLE

YUTKUNUP DURUYORDU SUSKUN VE HEYECAN İLE” dedi.