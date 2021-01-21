Avrupa Parlamentosu'ndan yeni Demirtaş kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel'de temaslarda bulunduğu saatlerde Avrupa Parlamentosu tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Türkiye'deki 'siyasi tutuklu' olarak nitelendirilen kişiler için sert bir karar aldı.





Euronews'in haberine göre; Avrupa Birliği (AB) kurumlarınca hazırlanmış daha önceki Türkiye raporları da göz önünde bulundurularak hazırlanan kararda, Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları kapsamında derhal koşulsuz bir biçimde serbest bırakılması çağrısı yapıldı.





Aynı şekilde Figen Yüksekdağ'a yönelik de tüm suçlamaların düşürülmesi, tüm HDP'li tutukluların serbest kalması ve tüm bu kişilerin tehditlerden ve baskıdan azade şekilde demokratik haklarını kullanmaya devam edebilmeleri talep edildi.





Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan karar metninde öne çıkan ifadeler şunlar:





- AP, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek bir sonraki toplantılarında acil olarak AİHM'in Demirtaş kararının Türkiye tarafından reddinin görüşülmesi çağrısını yapar. Bakanlar Komitesi'nde AİHM Büyük Oturum kararının Türkiye tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik gerekli tüm uygun adımların atılacağından kuşku duymaz.





- AP, AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu ısrarla hatırlatır ve bu da Türk yetkililerin Demirtaş'ı derhal serbest bırakması anlamına gelmektedir. Bunu yapmadığı süre boyunca Türkiye'nin hem AİHM hem de kendi iç hukukunu ihlal etmekte olduğunu hatırlatır.





- Demirtaş'a yönelik tutum ve tavırdan ötürü Türk yetkililerini kınar. Demirtaş'ın hukuksuz tutukluluğunun 4 yıla uzatılması kendisine, ailesine ve siyasi partisine geri dönüşü mümkün olmayan zararlar açan zalimane bir siyasi cezalandırmadır. AP, Türkiye'ye Demirtaş ile ilgili daha fazla sindirmeye yönelik adımlar atmaktan geri durma çağrısı yapar.





- AP, tüm AB yetkililerine, temsilcilerine ve üye devletlere buldukları her fırsatta Demirtaş'ın ve diğer tutuklu tüm insan hakları savunucularının, avukatların, gazetecilerin, akademisyenlerin ve siyasilerin durumu ile ilgili pozisyonlarını Türk yetkililere iletmeleri çağrısı yapar.