Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa üçüncü aşısına kavuştu /26 Ocak 2021 20:28

Avrupa üçüncü aşısına kavuştu

AstraZeneca aşısına Avrupa İlaç Ajansı'ndan 65 yaş altı için 'acil kullanım onayı' çıktığı öğrenildi. Avrupa, bu onayla Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın ardından üçüncü aşısına kavuşmuş oldu.

SHABER3.COM

Vektör aşı klasik usülde, zayıflatılmış virüslerden üretilmişti ve ilk iki faz denemelerinde 65 yaş altında korumanın, ikinci dozla yüzde 90'lara çıktığı belirtilmişti. AstraZeneca'nın bu bilgilerle EMA'ya başvurduğu ve buna göre onay aldığı sanılıyor. Aşının, 65 yaş üzerindekilerde yüzde 10 koruma sağlayabildiği belirtilirken, AstraZeneca, olayın yanlış yorumlandığını duyurdu.

‘DENEK GRUBUMUZ BUYDU’

Normal sıcaklıklarda saklanabilen ve bir dozu 1.78 euro olan AstraZeneca, ilk başta amaçlarının bu olduğunu açıkladı. AstraZeneca, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Biz öncelikle İngiltere'de sağlık alanında çalışanların aşılanmasına odaklandık. Aşıları bu nedenle 18 ile 55 yaş grupları arasında denedik. 55 yaş üzeri fazla deneme yapmadık. Yaşlılarda da aynı etkiyi sağlamasını bekliyoruz” açıklaması yaptı. İlerleyen testlerde uygulama gurubunun değişebileceği sanılıyor.

AstraZeneca'nın Mart ayına kadar Avrupa Birliği'ne, planlandığı gibi 81 milyon değil ancak 30 milyon doz verebileceği belirtiliyor. Bu da, özellikle yaşlıları hızla aşılamak isteyen Avrupa'nın planlarını bozuyor. AB, Moderna'dan yeni sipariş almak için uğraşıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa üçüncü aşısına kavuştu Sonraki Haber >>

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:50