Avrupa Yargı Kurumları’ndan mektup: Tutuklu hakimler Başer ve Özçelik serbest bırakılsın

Avrupa’da yargı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, Türkiye’de tutuklu bulunan hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik için mektup yazdı.







AİHM’İN KARARINA RAĞMEN TUTUKLULAR

AEAJ, Rechters Voor Rechters, MEDEL, Europien Association of Judges’in ortak hazırladığı mektupta, Başer ve Özçelik ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği karara atıf yapıldı. Mektupta, “Tüm bunlara ve şartlı tahliyeden yararlanmak için gereken süreyi cezaevinde geçirmelerine rağmen, Mustafa Başer ve Metin Özçelik halen tutukludur ve şartlı salıverilmeleri reddedilmiştir” denildi.





MUSTAFA BAŞER KANSER HASTASI

Mustafa Başer’in Aralık 2019’dan beri kanser hastası olduğuna dikkat çekilen mektupta, “Cezaevi gözlem kurulu 20 Eylül 2022’de disiplin cezası olmamasına rağmen pişmanlığının samimi olmadığı gerekçesiyle şartlı salıverilmesinin uygun olmadığına karar verdi. cezalar. Temyiz süresi sona ermeden önce Ankara Mahkemesi kararı derhal onayladı. Mustafa Başer’in 22 Eylül 2022 tarihli – zamanında – yaptığı itiraz dikkate alınmadı.” denildi.





“TÜRKİYE’DE YARGI BAĞIMSIZLIĞI YOK”

Mustafa Başer ve Metin Özçelik davasının, Türkiye’deki pek çok keyfi yargılama ve hukuksuz gözaltı örneğinden sadece biri olduğuna vurgu yapılarak, “Mustafa Başer ve Metin Özçelik’e şartlı salıverilme kararının verilmemesine ilişkin kararların derhal yeniden değerlendirilmesini savunurken. Platform bir kez daha Avrupa kurumlarını Türkiye’de hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını yeniden tesis etmek için gerekli adımları atmaya ve tutuklu hakim, savcı ve avukatlara yönelik her türlü kötü muameleye son vermeye çağırıyor.” ifadeleri kullanıldı.





Mektup Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu’ndaki şu isimlere ulaştırıldı:





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen





Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komiseri Olivér Várhelyi





Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders





Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola





Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric