Samanyolu Haber /Dünya / Her şeye rağmen Ukrayna pasaportu daha değerli /29 Ocak 2023 15:37

Her şeye rağmen Ukrayna pasaportu daha değerli

Vizesiz ziyaret edilebilecek ülke sayısını değerlendiren kriterlere göre Ukrayna pasaportunun Rus pasaportundan daha değerli olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Vizesiz ziyaret edilebilecek ülke sayısını değerlendiren kriterlere göre Ukrayna 36. sırada, Rusya ise 49. sırada yer aldı. Aynı zamanda birçok ülke ile hava iletişiminin kesilmesi ve çok sayıda ülke sınırlarının kısmen kapatılması nedeniyle Rusların seyahatleri önemli ölçüde azaldı. 

Seyahat ve vize konularında danışmanlık yapan İngiliz Henley & Partners şirketi tarafından derlenen en güçlü pasaportlar sıralamasında Ukrayna pasaportu Rus pasaportunu geride bıraktı. Şirketin web sitesinde yayınlanan kriterler ve pasaport sahiplerinin vizesiz ziyaret edebilecekleri veya vardıklarında vize alabilecekleri ülke sayısına göre ölçümler yapılıyor. 

Rusya vatandaşlarının Şengen bölgesi, ABD ve benzeri ülkelere vize kısıtlamaları nedeniyle gidememeleri; bunun yanında 24 Şubatta başlayan savaş etkisiyle ülkeden bir şekilde çıkanların mülteci olma sayısında artış değerlendirmesi ayrı veriler olarak görülmektedir.
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