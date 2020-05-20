Krizden çıkış başka bahara

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, geçen sene yüzde 80 olan yabancı turist kontenjanının bu sene yüzde 20’nin bile altında kalabileceğini söyledi.





"Yurt dışından talep yüzde 20’yi bile doldurmayabilir." diyen Polatoğlu an itibari ile Avrupa’dan rezervasyonun yok denecek kadar az olduğunu aktardı. Rusya, Ukrayna ve İran gibi komşu ülkelerden tatil rezervasyonu için az da olsa talep gelmeye başladığını kaydetti.





Polatoğlu, "Sanırım yakın komşu ülkelerden ve güneye yakın Arap ülkelerinden talepler gelmeye başlayacak. Güneydeki otelleri tercih edecek turistler bu ülkelerden gelen turistler olacak gibi görünüyor." dedi.





MALİYET ARTTI, ANCAK FİYATLAR DÜŞTÜ





Amerikanın Sesi'ne mülakat veren Polatoğlu sektörün Korona salgınında kan kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.





Fiyatlarda büyük düşüşler olduğunu belirten Polatoğlu, “Arz ve talep çok olmadığı için maliyetler daha da artmasına rağmen otel fiyatları geçen seneden daha ucuz olabilir. Dört yıldızlı 7 gecelik her şey dahil konseptli otel fiyatı 5 bin TL. Geçen sene bu fiyat 15 bin TL idi. Geçen sene 40 bin TL olan 5 yıldızlı lüks otellerin fiyatı bu sene 20 bin TL.” diye konuştu.