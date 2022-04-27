Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'nın göbeğindeki dev cephanelikten endişelendiren haber: Atom bombasıyla eşdeğer /27 Nisan 2022 15:54

Avrupa'nın göbeğindeki dev cephanelikten endişelendiren haber: Atom bombasıyla eşdeğer

Avrupa'nın en büyük cephaneliğine ev sahipliği yapan ve Rusya'nın denetimindeki Transdinyester'deki Cobasna cephaneliği yakınlarında İHA'lar görüldüğü ve patlama sesleri duyulduğu ileri sürüldü.

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Moldova ile Ukrayna arasında yer alan, Moskova'nın kontrolündeki 500 bin nüfuslu Transdinyester yönetimi, Avrupa'nın en büyük cephaneliğinin bulunduğu bölgede önce Ukrayna İHA'larının görüldüğünü, ardından patlama sesleri duyulduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Transdinyester yönetimi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan keşif amaçlı geldiği öne sürülen insansız hava araçlarının (İHA) görülmesinin ardından, sınıra 2 kilometre mesafede bulunan ve Avrupa'nın en büyük cephaneliğine ev sahipliği yapan Cobasna köyü yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İçişleri bakanlığı internet sitesinden paylaşılan açıklamada, "Dün gece, Kolbasna köyü üzerinde birkaç İHA fark edildi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İHA'ların Ukrayna topraklarından geldiği öne sürüldü.

BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR
26 Nisan'da Transdinyester’in başkenti Tiraspol'daki Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nda meydana gelen patlamada bölgedeki radyo vericileri yıkılmış, aynı zamanda sınıra yakın bir bölgede de askeri kontrol noktaları hedef alınmıştı. Transdinyester yönetimi, yaşanan saldırıları terör saldırısı olarak tanımlarken 15 günlük özel güvenlik durumu ilan edilmişti.

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, bölgedeki durumun yakından takip edildiği kaydedilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin açıklamasında, "Transdinyester'e müdahale gerektirecek bir durum yaşanmamasını umut ediyoruz" demişti.

ATOM BOMBASIYLA EŞDEĞER
Rumence'de Cobasna olarak bilinen Kolbasna, Ukrayna sınırından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaklaşık 1500 Rus askeri tarafından korunduğu söylenen bölge, 1940'larda kurulan ve bünyesinde yaklaşık 20 bin ton mühimmat stoku bulunduran Avrupa'nın en büyük mühimmat deposuna ev sahipliği yapıyor. Moldova Bilimler Akademisi, depoda bulunan ve son kullanma tarihi çoktan geçmiş olan silahların patlamasının Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasıyla eşdeğer olacağını öne sürüyor.
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