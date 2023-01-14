Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'ya 2022'de 330 bin göçmen kaçak yollarla girdi /14 Ocak 2023 10:13

Avrupa'ya 2022'de 330 bin göçmen kaçak yollarla girdi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı girişler, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 64 artarak 330 bin oldu. Tespit edeline yasa dışı girişlerde kadın oranı 10'da birden daha az oldu.

SHABER3.COM

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in verilerine göre, AB ülkelerine yasa dışı girişler Covid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından 2021 ve 2022'de arttı.

Sınırlardan yasa dışı girenlerin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 64 artarak 330 bine yükseldi. Bu, 2016'dan bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl girişlerde en çok kullanılan güzergah Batı Balkanlar oldu. Bu rotadan 145 bin 600 kişi AB ülkelerine girdi. Batı Balkanlar'dan girişler 2021'e göre yüzde 136 arttı ve bu güzergahta 2015'ten bu yana en yüksek sayıda yasa dışı geçiş olarak kaydedildi. Batı Balkanlar rotasından en çok yasa dışı geçenler Suriyeliler oldu.

İkinci sıradaki güzergah olan Orta Akdeniz'den girenlerin sayısı yüzde 51 artarak 102 bin 529'a çıktı. Bu güzergahı en çok Mısırlılar, Tunuslular ve Bangladeşliler kullandı. Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz'den gelenlerin sayısı ise yüzde 108 artarak 42 bin 831 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını ise en çok kullananlar Suriyeliler, Afganistanlılar ve Nijeryalılar oldu.

Frontex verilerine göre, Batı Akdeniz güzergahından AB'ye girenlerin sayısı geçen yıl yüzde 21 azaldı. Bu yoldan AB'ye 2022'de 14 bin 582 kişi giriş yaptı.

Frontex'ten yapılan açıklamada geçen yıl, AB ve Şengen ile ilişkili ülkelerin dış sınırlarında benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalındığı belirtilerek, "Bunlar, 2021'den itibaren Belarus tarafından gerçekleştirilen devlet organizeli göçten Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgaline kadar uzanıyor." ifadeleri kullanıldı.

AB ülkelerine yasa dışı girişlerde ilk sırada bulunan Suriyelileri, Afganistanlılar ve Tunuslular takip etti.

Ayrıca, 24 Şubat 2022'den yıl sonuna kadar Ukrayna ve Moldova'dan AB'nin dış kara sınırlarından yaklaşık 13 milyon Ukraynalı sığınmacı giriş yaptı. Aynı dönemde 10 milyon Ukraynalının da çıkış yaptığı açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa'ya 2022'de 330 bin göçmen kaçak yollarla girdi Sonraki Haber >>

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:02:32