Trump'ın şirketine milyon dolarlık 'vergi dolandırıcılığı' cezası

Trump şirketinin vergi kaçakçılığı davası





Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, 2018'den bu yana Trump’ın şirketlerindeki iş uygulamaları, kayıt dışı ikramiyeler, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konular üzerinde inceleme başlatmıştı.

New York’ta yapılan duruşmada, Manhattan Ceza Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, jüri üyelerinin geçen ay Trump Organizasyon şirketine bağlı iki kişiyi 17 iddiadan suçlu bulmasının ardından, eyalet yasalarına göre en yüksek sınırdan ceza verdi.Yargıç Merchan, salı günü eski Başkan Donald Trump'ın yöneticisi olduğu Trump Organization şirketinin mali işler direktörü Allen Weisselberg'u, vergi kaçakçılığı davasında 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı.Merchan, Weisselberg’i Trump şirketinde 10 yıldan fazla süren vergi usulsüzlüklerindeki rolü nedeniyle hapse mahkum etmişti.1970'li yıllardan beri Trump şirketinde çalışan 75 yaşındaki Weisselberg, duruşma sonrası kelepçelenerek, cezasını çekmek üzere New York’taki Riker Island Hapishanesine götürüldü.Savunma avukatlarından Susan Necheles, para cezası sonrası şirketin temyize gitmeyi planladığını söyledi.Davayı açan Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg ise Trump'ın iş uygulamalarına ilişkin cezai soruşturmalara devam ediyor.Bragg yaptığı açıklamada, "Bugünkü ceza, salı günkü hapis cezasıyla birlikte, eski başkan ve işleriyle ilgili devam eden soruşturmamızın önemli sayfasını kapatıyor. Şimdi bir sonraki bölüme geçeceğiz." şeklinde konuştu.Missouri-Kansas City Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 'beyaz yakalı suçları' uzmanı Profesör Bill Black, söz konusu cezayı sıfır caydırıcılığı olan "yuvarlama bir hata" olarak nitelendirdi.Profesör Black, "Bu bir saçmalık. Bu ceza yüzünden kimse bu tür suçları işlemekten vazgeçmeyecek." eleştirisinde bulundu.Eski Başkan Trump, şirketine yönelik davayı ve cezaları, kendisine yönelik Demokratların bir 'cadı avı' olarak tanımlıyor.Trump, 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongre Binası'na saldırı, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri elinde tutması ve 2020'de Georgia'da kaybettiği seçimleri iptal ettirme çabaları gibi çeşitli soruşturmalarla da karşı karşıya.Başsavcılık, 2 yıldan fazla süren soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturmuştu.Suçlananlar arasında bulunan Trump Organization şirketinin mali işler üst yöneticisi Allen Weisselberg, önce savcılarla Donald Trump'a karşı iş birliği yapmayı reddetmiş ancak daha sonra kabul ettiği savunma anlaşmasının bir parçası olarak Trump Organization şirketindeki vergi kaçırma işlemlerindeki rolünü itiraf etmişti.New York Federal Mahkemesinde 31 Ekim’de başlanan yargılama sonunda, jüri 7 Aralık 2022’de, Trump Organization'u, vergi kaçakçılığı ile ilgili yöneltilen 17 ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulmuştu.Davayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “15 yıllık bir dolandırıcılık planına dahil olmanın yanı sıra komplo, cezai vergi dolandırıcılığı ve ticari kayıtlarda tahrifat suçlamalarını içeren bu karar, eski Başkan Trump'ın şirketlerinin ilk kez cezai mahkumiyetine işaret ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.Trump ise yaptığı açıklamada, "karardan hayal kırıklığına uğradığını ve temyize gideceğini" belirtmişti.