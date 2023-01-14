Bolsonaro'nun bakanının evinde 'seçim sonuçlarını düzeltme' planı bulundu

Polis tarafından yapılan aramada bulunan belge, aşırı sağcı hükümetin seçimleri kaybetmesi halinde bu durumun (kendi lehlerine) "düzeltilmesi" için acil adımlar atılmasını öngörüyor.



Torres, eski kabinede bakan olarak görev yapmış olmasına rağmen yeni Başkan Luiz Inacio Lula da Silva yönetiminde kendisine başkent Brasilia'nın güvenlik şefi görevi verilmişti.



Ancak pazar günkü olaylı eylemlerin ardından "Bolsonaro yanlısı isyancılarla gizli iş birliği" yaptığı gerekçesiyle görevden alındı ve hakkında Yüksek Mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.



Folha de S. Paulo gazetesinde yayınlanan belge, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) için bir "savunma durumu" öngörüyor.



Amaç, "2022 cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin şeffaflığının ve düzeltilmesinin korunması ve derhal eski haline getirilmesi" olarak belirtiliyor.



Metinde ayrıca TSE'nin seçim gözetim işlevlerini devralmak üzere sekiz Savunma Bakanlığı yetkilisi ve dokuz diğer kişiden oluşan bir seçim "düzenleme komisyonu" kurulması önerisi yer alıyor.



Tarihsiz ve imzasız belgenin alt kısmında Bolsonaro'nun adı yer alıyor.



Şu anda ABD'de bulunan Torres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belgenin "muhtemelen" imha edilmesi gereken evindeki çok sayıda evraktan biri olduğu savunmasında bulundu.



Ayrıca Torres, belgenin içeriğinin kendisine karşı "yanlış anlaşılmaları daha da arttırmak" için "bağlam dışına çıkarıldığını" da dile getirdi.



Kendilerini "Bolsonarista" olarak adlandıran binlerce kişi, pazar günü başkentte Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Mahkeme ve Kongre binalarını işgal ederek camları ve mobilyaları kırmış, paha biçilmez sanat eserlerini tahrip etmiş ve geride askeri darbe çağrısı yapan mesajlar bırakmıştı.



Torres ve Bolsonaro ise bu durumla ilgileri olmadığını belirterek, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.



Ancak Torres'in kaosun yaşandığı gün neden Bolsonaro'nun yanında olduğu henüz bilinmiyor.



Bolsonaro, Brezilya'nın seçim sisteminin güvenilirliği konusunda şüphe uyandırmaya çalışmış ve 30 Ekim'de Lula'ya karşı ikinci turda aldığı yenilgiyi kabul etmeyeceğini söylemişti.



Lula'nın zaferini kamuoyu önünde kabul etmeyen Bolsonaro, halefinin göreve başlamasından iki gün önce ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.



Bu arada Torres'in hakkındaki suçlamalar nedeniyle kısa süre içerisinde ülkeye dönmesi bekleniyor.



AP'nin haberine göre Torres, herhangi bir suç işlemediğini belirtti ve Brezilya'ya dönerek kendini savunacağını söyledi.