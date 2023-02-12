Avusturalya'da gönüllü eğitimciler, deprem mağdurları için Brisbane’de pedal çevirdi



İki eğitim gönüllüsü, Austalian Relief Organisation (ARO) İnsani Yardım Kurumunun, Türkiye ve Suriye’deki mağdurlar için başlattığı yardım kampanyasına, destek amacıyla pedal çevirdiler. Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde kurtarma çalışmaları devam ederken, yurtdışındaki gönüllü eğitim ve yardım kuruluşları ise mağdurlar için destek kampanyalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Queensland Eyaletindeki Wisdom Koleji öğretmenlerinden Süleyman Kaya ve eğitim gönüllüsü M.Emin Özçelik, deprem felaketinde mağdur ailelerinin yararına Brisbane’dan Sunshine Coast’a arasındaki 260 km yolu katettiler.



TOPLANACAK YARDIM, DEPREM MAĞDURLARINA GİDECEK İki eğitim gönüllüsü hem Avustralya’da bir farkındalık oluşturmak hem insanların Austalian Relief Organisation (ARO)’nun yardım kampanyasına teşvikini sağlamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri belirtildi. Konuyla ilgili duygularını dile getiren Süleyman Kaya; “İçimiz kan ağlıyor. Güzel ülkem Türkiye’nin böyle bir deprem ile karşı karşıya kalması ve binlerce binanın yıkılmasıyla, biz de burada yıkıldık. Çok fazla kardeşimizin vefat etmesi ve binlerce insanımızın bu kış gününde evsiz, barksız kalması beni derinden yaraladı ”dedi. Bu kampanyaya destek vermek isteyenlerin facebook hesabına ( https://www.facebook.com/donate/613895610487381/) katkıda bulunabileceklerini hatırlatan Kaya, herkesin bu zor süreçte maddi ve manevi fedakârlık göstermelerinin altını çizdi.













KARDEŞİMLE KARAR VERDİK

M.Emin Özçelik de yardım kampanyasını nasıl başlatma kararı aldıklarını şu sözlerle ifade etti:“Tarihin en büyük depremlerinden birine şahit olduk. Avustralya gibi uzak bir ülkeden bu depremzede kardeşlerimize nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kız kardeşim Enise’ninde desteği ile Brisbane’dan, Sunshine Coast ‘a bisikletle gitmeye karar verdik.”dedi.





DAHA ÖNCE YUNANİSTAN’DAKİ MAĞDURLARI YARARINA ETKİNLİK YAPILMIŞTI

Daha önce de Türkiye’deki cadı avına maruz kalarak, baskı ve zulümlerden dolayı Yunanistan’a sığınan mağdurların yararına 9 gün süre 1000km’lik bir sürüş gerçekleştirdiğini ve 10 bin dolar yardım toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyleyen Süleyman Kaya, yol arkadaşı M.Emin Özçelik, niyetlerinin deprem mağdurları için ilerleyen aylarda Brisbane’dan Sydney’e 1000’km lik bir bisiklet sürüşü gerçekleştirme olduğunu söyledi.





ALGESTER CAMİİ’DEN VEFAT EDENLERE DUA VE DESTEK





Öte yandan Brisbane Algester Mosque Cami yönetimi ve cemaati ise; Türkiye’de ve Suriye’deki depremzedeler için dua ederek, yardım kampanyalarına destek için camii cemaatine duyuruda bulundu.





ZAMAN- Avustralya