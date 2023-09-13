Ankara'da yapılan operasyonda tutuklanan suç örgütü lideri şüphelisi Ayhan Bora Kaplan'ın polislerle olan ilişkisine dair çarpıcı ayrıntılar sorgu tutanağında ortaya çıktı. Tutanakta, Kaplan'ın "Emniyet camiasında bulunan adamları aracılığıyla Emniyete intikal eden eylemlerin ileri boyuta gitmesini engellediği" öne sürüldü. Kaplan ise sorgusunda dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alp Aslan'ın kendisinden 250 bin Dolar rüşvet istediğini öne sürdü.





DW Türkçe, Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 9 saat süren sorgusunda verdiği 137 sayfalık ifadesini yayınladı





Sorguda bütün sorulara tek tek yanıt veren Kaplan, ifadesinin sonunda "ayrıca ifademe eklemek istediğim dosya konusu olmayan bir olay var" diyerek, polislerin kendisinden rüşvet istediği iddiasını dile getirdi. Kaplan, şu iddialarda bulundu:





"2017 yılında Albüm Bar'ın işletmeciliğini yaptığım dönemde ismini Alp Aslan olarak öğrendiğim Organize Müdürü olarak bildiğim şahısla tanıştım. Bana mekânımıza gelirdi ve yanında ismini öğrendiğim N.K. (kadın avukat) vardı. 2018 yılında Günay restoranı işlettiğim zaman benden 250 bin Dolar rüşvet istedi. Ben bu kadar para vermem dediğimde, 'sana öyle bir dosya yaparım ki hayatını bitiririm' dedi. Ben de bir suç işlemediğimi söyledim. Ancak her gün mekânımı bastılar ve iş yapmamı engellediler."



