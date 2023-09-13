Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan'dan polis şefine "rüşvet" suçlaması /13 Eylül 2023 10:11

Ayhan Bora Kaplan'dan polis şefine "rüşvet" suçlaması

Suç örgütü kurmak iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın Emniyet ile yakın ilişkileri sorgu tutanağına yansıdı. Kaplan, bir polis şefinin kendisinden 250 bin Dolar istediğini öne sürdü.

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Ankara'da yapılan operasyonda tutuklanan suç örgütü lideri şüphelisi Ayhan Bora Kaplan'ın polislerle olan ilişkisine dair çarpıcı ayrıntılar sorgu tutanağında ortaya çıktı. Tutanakta, Kaplan'ın "Emniyet camiasında bulunan adamları aracılığıyla Emniyete intikal eden eylemlerin ileri boyuta gitmesini engellediği" öne sürüldü. Kaplan ise sorgusunda dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alp Aslan'ın kendisinden 250 bin Dolar rüşvet istediğini öne sürdü.

DW Türkçe, Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 9 saat süren sorgusunda verdiği 137 sayfalık ifadesini yayınladı 

Sorguda bütün sorulara tek tek yanıt veren Kaplan, ifadesinin sonunda "ayrıca ifademe eklemek istediğim dosya konusu olmayan bir olay var" diyerek, polislerin kendisinden rüşvet istediği iddiasını dile getirdi. Kaplan, şu iddialarda bulundu:

"2017 yılında Albüm Bar'ın işletmeciliğini yaptığım dönemde ismini Alp Aslan olarak öğrendiğim Organize Müdürü olarak bildiğim şahısla tanıştım. Bana mekânımıza gelirdi ve yanında ismini öğrendiğim N.K. (kadın avukat) vardı. 2018 yılında Günay restoranı işlettiğim zaman benden 250 bin Dolar rüşvet istedi. Ben bu kadar para vermem dediğimde, 'sana öyle bir dosya yaparım ki hayatını bitiririm' dedi. Ben de bir suç işlemediğimi söyledim. Ancak her gün mekânımı bastılar ve iş yapmamı engellediler."

Asayiş polislerine suçlama 
Kaplan, Asayiş Şube'ye bağlı polislerin ise Ankara'nın Gaziosmanpaşa semtinde bulunan bir otel sahibinden haftalık 30 bin TL rüşvet aldığını da iddia etti. Kaplan'ın buna ilişkin "Yine Asayiş Şube’de çalıştığını bildiğim Serdar isimli ve Köroğlu Caddesi'nde ismini bilmediğim oteli alan şahıs bize gelip haftalık 30 bin TL vermemiz durumunda Asayiş Şube'nin uygulamaya gelmeyeceğini söylerdi" sözleri tutanağa geçti
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