Berlin’de seçmen yaşı 16’ya düşecek

İçişleri Senatörü Iris Spranger (SPD), Senato toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Bu yaş indiriminin gençlere daha fazla karar alma hakkı vererek Berlin’de olup bitenlere aktif olarak katılmalarını ve Berlinliler olarak kendi geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmalarını sağlayacak” dedi. Karar, Senato’nun tüm üyeleri tarafından oy birliğiyle alındı. Yasa yürürlüğe girerse, 16-18 yaş arası 50 bin Berlinli genç oy kullanma hakkına kavuşacak. Bu yaş grubu, Berlin’deki 2.44 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor. 16 yaş ve üstündekilere ayrıca referandumlarda oy kullanma hakkı da tanınacak. Berlin’de 16-18 yaş gurubundaki gençler yerel belediye seçimlerinde oy kullanabiliyordu.





KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR





Berlin Parlamentosu seçimlerinde seçme yaşının düşürülmesi, CDU ve SPD’nin koalisyon anlaşmasında yer alıyordu. Bunun gerçekleşmesi için eyalet anayasasının üçte iki çoğunlukla değiştirilmesi gerekiyor. CDU ve SPD’nin yanı sıra muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti de öneriyi desteklediği için bu çoğunluğa ulaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Berlin, oy kullanma yaşını 16’ya indiren Almanya’daki yedinci eyalet olacak.