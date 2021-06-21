AYM, HDP'yi kapatma davasında ilk incelemesini bugün yapacak

Mahkemenin eksikliklerin tamamlanması istemiyle 31 Mart tarihinde iade ettiği iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından yeniden hazırlanarak 7 Haziran tarihinde mahkemeye gönderilmişti.







Görevlendirilen raportör ilk incelemeye ilişkin iddianamenin kabulüne yönelik olumlu yönde görüş belirtti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, bugün (21 Haziran Pazartesi) saat 10.00'da davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.





DW'de yer alan habere göre Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı daha önce yaptığı açıklamada iddianamenin 843 sayfa olduğunu, 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istendiğini ve partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasının istendiğini söylemişti.