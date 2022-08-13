AYM Tuğluk’un tahliye talebini reddetti

Aysel Tuğluk’un durumuna ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru, karara bağlandı. Mahkeme, Tuğluk’un “Cezasının infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesine yönelik tedbir talebinin” reddedilmesine karar verdi. Tuğluk’un durumuna ilişkin tedbir alınmasını isteyen AYM, şu kararları aldı;



”- Başvurucunun yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verilmesine,



-Tedbir kararı kapsamında başvurucunun tedavisine devam edilmesinin yanı sıra, nöroloji ve psikiyatri polikliniklerinde düzenli bir şekilde muayenesinin sağlanmasına, hastalığının seyri ve ilerleme durumuna göre belirli aralıklarla cezasının infazının ertelenmesi ve tahliyesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesine,



-Başvurucunun hâlen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulduğu gözetilerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Anayasa Mahkemesi’ni süreç hakkında gecikmeksizin bilgilendirmesine karar verildi”



Kararı, VOA Türkçe’ye değerlendiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren, mahkemenin tahliye konusunda kararı, savcılık ve Adli Tıp Kurumuna bıraktığını söyledi.



Tuğluk’un avukatlarından yapılan yazılı açıklamada, AYM’nin Tuğluk hakkında tahliye kararı vermekten imtina ettiği savunuldu. Açıklamada, sürecin yeniden yerel yargıya bırakıldığına vurgu yapılarak, “Öyle anlaşılıyor ki AYM, önüne sunulan dosyada Sayın Tuğluk’un sağlık durumunun geldiği aşamayı gösteren çok sayıda belgeyi göz ardı edemeyerek gitgide daha ağır bir tabloya sahip olacağının ve tek başına hayatını sürdüremez duruma geleceğinin itirafını yaparken insan hakları mekanizmalarının, köklü içtihadının zorunlu kıldığı kararı ise vermekten imtina etmiştir. AYM, kararda Tuğluk’un toplam 99 defa muayene edildiğini tespit ederken ilgili süreci, tekrar Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile ATK ‘ya teslim etmiştir” denildi.



Açıklamada Tuğluk’un tahliyesi için yeniden başvuru yapılacağı vurgulanarak şu görüşlere yer verildi: “Buna bağlı olarak Tuğluk, önümüzdeki günlerde tekrar ATK muayenelerinden geçirilecek ve bir kez daha ‘cezaevinde tek başına hayatını idame edip edemediğine dair’ bir değerlendirme yapılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; beklentimiz, bilimin, hukukun, vicdanın gerektirdiği objektiflikte bir rapor hazırlanmasıdır.”



Ne olmuştu?



2007-2009 yılları arasında Diyarbakır, 2011-2015 yıllarında HDP Van milletvekilliği yapan Aysel Tuğluk, HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. 2016 yılında HDP Parti Meclisi'ne seçilen Tuğluk hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Demokratik Toplum Kongresi'ne (DTK) ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında dava açılmıştı. 26 Aralık 2016’da gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eski Eş Başkanı ve HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 28 Aralık’ta tutuklanarak Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mart 2018’de kararını açıklayarak Tuğluk'a, “örgüt yöneticisi olduğu” iddiasıyla 10 yıl hapis cezası vermişti. Tuğluk, Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nın verdiği ‘demans hastalığı’ raporuna rağmen tahliye edilmedi. Son olarak 16 Haziran’da, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın bilimsel mütalaasıyla birlikte, cezanın infazının ertelenmesi için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir başvuru yapıldı. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’na günübirlik götürülen Tuğluk hakkında, 3 üyenin muhalefet şerhine rağmen “Cezaevinde kalabilir” raporu verildi.