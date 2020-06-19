AYM'den Demirtaş ve Erdem için hak ihlali kararı

AYM, tutukluluğun makul süreyi aşması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğu sonucuna vardı.







"Örgüt propagandası" suçlamasıyla 2018 yılında bir başka davada 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Demirtaş'ın bu nedenle tahliye olması beklenmiyor.





Selahattin Demirtaş'a net 50 bin TL. manevi tazminat ödenmesine hükmeden Yüksek Mahkeme tazminatla ilişkili diğer taleplerin ise reddine karar verdi.





Ödemelerin kararın tebliğine takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuru tarihinden itibaren 4 ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması durumunda bu sürenin bittiği tarihten itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına hükmetti.





Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve partisinden dokuz milletvekiliyle birlikte, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Hakkında çeşitli davalar açılan Demirtaş, o tarihten bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor.







Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, karar sonrası müvekkilinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.







