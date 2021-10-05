AYM'den Suruç Katliamı'nda ölen gençlere 'terör örgütü üyesi' damgası

AYM, yaşam hakkı ihlali iddialarının "dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez" olduğu yönünde karar verdi.Başvurucular canlı bomba saldırısının kamu makamları tarafından önceden bilindiğini, saldırının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmadığını ve önleme araması kararına rağmen olayın meydana geldiği yerde önleme araması yaptırmadığı için görevini ihmal eden kamu görevlisinin adli para cezasına hükmedilmediğini belirterek yaşam hakkının ihlal edildiğini belirtmişti.





Evrensel'in haberine göre AYM, 13 kişinin başvurusunu farklı gerekçelerle reddetti. Ceren Çoban, Mehmet Özkan, Nimet Yurtgül, Sultan Yıldız, Ümran Akhamur, Yağmur Şeker Özer ve Yasin Can'ın başvuruları, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilmedi. AYM, Ali Sadet, Sunay Sadet, Özgen Sadet ve Özge Sadet Semiz'in yaşam haklarının ihlal edildiği yönündeki beyanlarının "iddiaların dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez" olduğuna oy birliğiyle karar verildi. Başvurucu Mehmet Şerif Akhamur'un 2020 yılında yaşamını yitirmesi nedeniyle başvurusunun düşmesine karar verildi.





AYM'nin kararında Suruç'ta hayatını kaybedenleri "Bir terör örgütünün gençlik yapılanması üyeleri olduğu iddia edilen bazı kişiler" diye tanımlaması dikkat çekti.





AYM kararında şunlar kaydedildi:





"Bir terör örgütünün gençlik yapılanması üyeleri olduğu iddia edilen bazı kişiler Suriye sınırları içinde bulunan bir şehri yeniden inşa edecekleri savıyla 19/07/2015 tarihinden itibaren bulundukları şehirlerden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine doğru hareket etmiştir. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Suruç Kaymakamlığı'na gönderdiği 19/07/2015 tarihli bir yazıda bahsi geçen kişilerin Suruç Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak basın açıklaması sonrasında Suriye sınırına doğru gösteri yürüyüşü yapacaklarına ilişkin ihbar alındığı belirtilmiştir. Sözü edilen kişiler, basın açıklaması yapmak amacıyla 20/07/2015 günü saat 12:00 sıralarında Suruç Belediyesi'ne ait Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde toplanmıştır. Basın açıklaması yapılırken üzerindeki patlayıcı maddeleri patlatan bir kişi kendi ölümü dışında pek çok kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olmuştur."





AYM, “Başvurucuların şikayetlerini desteklemek için somut herhangi bir kanıt ortaya koymadan güvenlik güçlerinin DEAŞ üyelerine yönelik sistemli bir ihmalkarlık içinde olduğunu soyut bir biçimde ileri sürdükleri görülmektedir” dedi.