Samanyolu Haber /Politika / Ayşe Ateş, 'ezberletilmiş' savunmaların çöküşünü özetledi /02 Temmuz 2024 13:46

Ayşe Ateş, 'ezberletilmiş' savunmaların çöküşünü özetledi

Sinan Ateş'in dün görülen duruşmasında verilen savunmalara dikkat çeken Ayşe Ateş, "Allah hiç kimseyi kapı kapı, kanal kanal gezip kiralık katillere 19 ay sonra ezberletilmiş beyanlarla müdafaa yapacak kadar aciz duruma düşürmesin" dedi.

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Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in duruşması dün görülmüştü.

Davayı takip etmeye, siyasi partiler başta olmak üzere birçok gazeteci gelmişti.

Duruşmada savunma veren sanıklardan Doğukan Cep, azmettirici olduğunu itiraf etti.

Ayrıca Tolgahan Demirbaş, Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt savunma verdi.

Mahkemede verilenler savunmalar, cinayetin kişisel husumet gibi olduğunu anlatan türdeydi.

Verilen savunmalarla ilgili X hesabından bir paylaşımda bulunan Ayşe Ateş, “Allah hiç kimseyi kapı kapı, kanal kanal gezip kiralık katillere 19 ay sonra ezberletilmiş beyanlarla müdafaa yapacak kadar aciz duruma düşürmesin” dedi.

Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse: MHP'yi işin içine katmak istiyorlarSinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse: MHP'yi işin içine katmak istiyorlar
Ateş’in paylaşımı şöyle:

“DÜNKÜ DURUŞMADA SESSİZ SESSİZ ÇÖKEN SAVUNMALAR

“PANKART ASACAKTIK” SAVUNMASININ ÇÖKÜŞÜ

Tolgahan Demirbaş: Biz Mersin’deki olayla ilgili pankart asacaktık. Sinan Ateş’in evinin konum bilgilerini o yüzden talep etmiş olabilirim.

Avukatlarımız: Mersin’de Çağrı Ünel'e yapılan saldırı olayı 15 Mart tarihinde gerçekleşti ama sizin bu bilgileri isteme tarihiniz 10 Mart. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Tolgahan Demirbaş: Sessizlik.

Avukat Ali Yücel: Peki, sistemden benim aracımın plakasını neden arattınız? Benim evimin önüne de mi pankart asacaktınız?

Tolgahan Demirbaş: Sessizlik.

Avukatlarımız: Ayşe Ateş’in kimlik bilgilerini neden arattınız?

Tolgahan Demirbaş: Sessizlik

KİŞİSEL HUSUMETİN ÇÖKÜŞÜ

Doğukan Çep: Sinan Ateş’e Yargıtay’daki dosyamı çözmesi için 650 bin TL verdim ama çözmedi. Paramı da geri vermedi. Bu yüzden ayaklarına sıkmaya karar verdim.

Avukatlarımız: Bahsettiğiniz dönemde Yargıtay tarafından zaten onanmış olan dosyanızda Sinan Ateş size nasıl bir yardımda bulunacaktı?

Doğukan Çep: Sessizlik…

Allah hiç kimseyi kapı kapı, kanal kanal gezip kiralık katillere 19 ay sonra ezberletilmiş beyanlarla müdafaa yapacak kadar aciz duruma düşürmesin.”



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