Samanyolu Haber /Politika / 'Suriye’nin içişlerine karışmıyorsan Afrin’e niye kaymakam atadın?' /02 Temmuz 2024 13:08

'Suriye’nin içişlerine karışmıyorsan Afrin’e niye kaymakam atadın?'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

SHABER3.COM

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Hatimoğulları’nın sözlerinden satır başları şöyle:

"Sivas Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olmasına rağmen hiçbir firari sanığın yakalanması için bir adım atılmadı.

Burada tutuklanıp yargılananların birisi Cumhurbaşkanı tarafından serbest bırakıldı, biri de hastalığı gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı.

Davanın zaman aşımına uğradığına dair karar açıklandığında Erdoğan “hayırlı olsun” diye cevap vermişti.

5 yaşında tecavüze uğramış bir çocuğun nereli olduğunun ne önemi var? Birinci vicdansızlık budur.

Kayseri’de bu gündemi bahane edilerek, bir pogrom denemesi yapılmasını, mültecilere yönelik bir şiddet gösterisine dönüşmesini asla kabul etmemiz gerekiyor.

ÖSO’ya “Kuvayi Milliye” diyen Erdoğan’ın kendisidir. ÖSO ile ters düştükleri için Türk bayraklarının yakıldığına şahit olduk.

Dostum Esed’ti, katil oldu şimdi yine dostum Esed politikasına dönmek istiyorlar. Görüşmek için çaba içindeler, yıllardır çaba içindeler.

Suriye’nin içişlerine karışmıyorsan Afrin’e niye kaymakam atadın?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Suriye’nin içişlerine karışmıyorsan Afrin’e niye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:55:56