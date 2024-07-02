Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.



Hatimoğulları’nın sözlerinden satır başları şöyle:



"Sivas Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olmasına rağmen hiçbir firari sanığın yakalanması için bir adım atılmadı.



Burada tutuklanıp yargılananların birisi Cumhurbaşkanı tarafından serbest bırakıldı, biri de hastalığı gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı.



Davanın zaman aşımına uğradığına dair karar açıklandığında Erdoğan “hayırlı olsun” diye cevap vermişti.



5 yaşında tecavüze uğramış bir çocuğun nereli olduğunun ne önemi var? Birinci vicdansızlık budur.



Kayseri’de bu gündemi bahane edilerek, bir pogrom denemesi yapılmasını, mültecilere yönelik bir şiddet gösterisine dönüşmesini asla kabul etmemiz gerekiyor.



ÖSO’ya “Kuvayi Milliye” diyen Erdoğan’ın kendisidir. ÖSO ile ters düştükleri için Türk bayraklarının yakıldığına şahit olduk.



Dostum Esed’ti, katil oldu şimdi yine dostum Esed politikasına dönmek istiyorlar. Görüşmek için çaba içindeler, yıllardır çaba içindeler.



Suriye’nin içişlerine karışmıyorsan Afrin’e niye kaymakam atadın?"