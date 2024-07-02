Sinan Ateş cinayeti davasında gerginlik

MAHKEME SALONU KARIŞTI





REMZİ ÇAYIR DA DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI





NEDEN KORKUYORSUNUZ?





Sinan Ateş cinayetinin 2. duruşmasında mahkeme salonu karıştı.Müşteki avukatların, sanık avukatlarının soru sormasına müdahale etmesi üzerine duruşmada tartışma yaşandı. Hakim ‘sessiz olmazsanız dışarıya çıkarırım ‘şeklinde uyarıda bulundu. Müşteki avukatlardan birinin konuşmaya devam etmesi üzerine hakim “avukatı dışarı çıkarın” dedi.Hakimin talimatı sonrası mahkeme salonu karıştı, sesler yükseldi. Müşteki avukatlar bölümünde oturan avukatlar ve siyasetçiler avukatın dışarıya çıkarılmasına engel olmaya çalıştı. Hakimin ‘sessiz olacaksan kalabilirsin’ demesi üzerine avukatlar yerine oturdu.Bu esnada başka bir müşteki avukat “dışarı çıkaramazsın” şeklinde bağırınca hakim “Sataşma var” diyerek söz konusu avukatın kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarılmasını söyledi. Polisler avukatı çıkarırken, avukatın dışarı atılmasına tepki gösteren Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşma salonundan çıkarıldı.Mahkeme salonundaki polislerin harekete geçmemesi üzerine öfkelenen hakim, “Emniyet amirleri neredeler buraya gelsinler. O dışarıya çıkarmayan polisler görevlerini yerine getirmediler. O polisler hakkında tutanağınızı tutun. Ben bağırarak iş yapmak zorunda değilim. Emri ben vermişim niye yerine getirmiyorsunuz. Neden korkuyorsunuz? Devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz?” diye sordu.