Erdoğan-Putin buluşmasının gündemi Suriye

Suriye konusu masadaki önemli başlık





Şam'da heyetlerin buluşması bekleniyor





"Rusya, Türkiye ve Suriye arasında katalizör olmak istiyor"





Gündemde Ukrayna ve enerji de var

Putin ile Erdoğan'ın görüşme masasında Suriye'nin yanı sıra Ukrayna'da devam eden savaş, ekonomik ilişkiler ve yaptırımlar ve enerji başlıkları da bulunuyor.