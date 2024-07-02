Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'deki olaylarla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı açıklandı /02 Temmuz 2024 13:56

Kayseri'deki olaylarla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriyeli bir çocuğun Suriyeli bir erkek tarafından istismar edilmesi üzerine başlayan olaylara ilişkin 474 ilişkin gözaltına alındığını açıkladı.

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Kayseri’nin Danişmentgazi Mahallesi'nde, pazar günü Suriyeli bir çocuğun Suriyeli bir erkek tarafından istismar edilmesi üzerine başlayan olaylarda, mahalledeki pek çok işyeri ve araç tahrip edilmiş, bazı evlere saldırılar düzenlenmişti.

Suriyeli sığınmacılara yönelik pazar akşamı Kayseri’de başlayan saldırılar, bir gün sonra pek çok kente yayıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olaylara ilişkin 474 ilişkin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, gözaltına alınanlardan 285’inin çeşitli suçlardan kaydı olduğunu da belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.

"474 ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım.  Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."
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